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União Europeia

França vai reembolsar medicamentos para obesidade, se tornando pioneira na UE

Programa será financiado pelo sistema público de seguridade social do país e incluirá os medicamentos injetáveis Wegovy, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, e Mounjaro, da americana Eli Lilly

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Caneta para autoinjeção de Mounjaro (tirzepatida)Caneta para autoinjeção de Mounjaro (tirzepatida) - Foto: Indranil Mukherjee / AFP

A França anunciou que começará a reembolsar medicamentos para perda de peso prescritos a pacientes com obesidade severa a partir de meados de junho, se tornando o primeiro país da União Europeia (UE) a adotar a medida. A informação foi divulgada na quinta-feira, 28, pela ministra da Saúde francesa, Stephanie Rist, de acordo com a agência Reuters.

O programa será financiado pelo sistema público de seguridade social do país e incluirá os medicamentos injetáveis Wegovy, da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, e Mounjaro, da americana Eli Lilly. Os dois tratamentos estão entre os principais medicamentos utilizados atualmente no combate contra a obesidade e impulsionaram um crescimento global do mercado de terapias para perda de peso.

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Segundo o governo francês, o reembolso será destinado a pacientes com índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 35 acompanhado de pelo menos uma comorbidade, ou a pessoas com IMC acima de 40, independentemente da presença de outras doenças associadas.

A ministra Stephanie Rist afirmou que o custo anual da medida pode chegar a cerca de 100 milhões de euros quando o programa estiver totalmente implementado. Atualmente, pacientes na França desembolsam, em média, cerca de 300 euros por mês para utilizar os medicamentos.

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