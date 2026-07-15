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Internacional

França vota para legalizar o direito à eutanásia

Câmara Baixa do Parlamento francês votará a adoção da lei nesta quarta-feira (15), no fim do dia

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Manifestantes da "Frente de Esquerda Anticapacitista" exibem cartazes com os dizeres "Eu não sou uma desculpa para morrer", "Antes de uma morte digna, queremos uma vida digna" e "Um hospital público destruídoManifestantes da "Frente de Esquerda Anticapacitista" exibem cartazes com os dizeres "Eu não sou uma desculpa para morrer", "Antes de uma morte digna, queremos uma vida digna" e "Um hospital público destruído - Foto: Lou Benoist / AFP

A França está prestes a aprovar nesta quarta-feira (15) o direito à morte assistida ou eutanásia sob certas condições, uma reforma altamente polêmica defendida pelo presidente Emmanuel Macron.

A Câmara Baixa do Parlamento francês votará a adoção da lei nesta quarta-feira (15), no fim do dia.

Com sua aprovação, a França se somará a um grupo selecionado de países que autorizam a morte assistida como Bélgica, Países Baixos, Suíça, Canadá e Uruguai.

No caso da França, o direito fica reservado a adultos que sofram de uma doença incurável, desde que possam expressar essa necessidade de maneira "livre e esclarecida" e sofram fisicamente.

A dor deve ser resistente ao tratamento ou, na opinião do paciente, insuportável, nos casos em que ele tenha optado por não seguir o procedimento médico ou interrompê-lo.

Um médico será responsável por verificar se o paciente atende aos requisitos, antes que um comitê avalie os critérios.

Em última instância, o médico tomará a decisão e o paciente poderá cancelar sua assinatura a qualquer momento.

O próprio paciente administrará uma substância letal, exceto no caso daqueles que, por motivos físicos, não possam fazê-lo.

A lei “será aprovada porque é equilibrada”, afirmou Agnes Firmin Le Bodo, deputada de centro-direita e ex-ministra da Saúde. Mas os críticos da lei não têm intenção de desistir.

De todo modo, a aprovação não marcará o fim do seu trâmite legislativo e judicial, já que o primeiro-ministro Sebastien Lecornu solicitou ao Conselho Constitucional da França, a principal autoridade constitucional, que examinasse uma legislação uma vez aprovada.

Esse órgão, cujas decisões têm força vinculante, pode, em casos extremos, declarar toda uma legislação inválida ou manifestar reservas quanto a parte dela.

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"Uma maratona de obstáculos"
O caminho até a votação final foi “uma maratona de obstáculos”, declarou à AFP o relator do texto, Olivier Falorni, um ex-deputado que se tornou prefeito.

A votação, à qual Falorni estará presente, é “o resultado de uma luta” após “14 anos de batalhas parlamentares sobre este tema”, disse ele.

A lei recebeu sinal verde da Assembleia Nacional, mas foi rejeitada pela Câmara Alta, o Senado. Então o governo decidiu dar a última palavra à câmara baixa, como a Constituição permite.

Figuras de peso dos Republicanos (LR, conservadores), majoritários no Senado, se opõem à lei.

O deputado Christophe Bentz, do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), também considera que o texto é “muito perigoso” e traz riscos de “abusos”.

Grupos e organizações religiosas que fazem campanha contra o aborto e a eutanásia protestarão nesta quarta-feira perto da Assembleia Nacional.

Também se opõem à lei de alguns organismos científicos e até coletivos de pessoas com deficiência, que têm ser pressionados a solicitar a eutanásia.

O presidente Macron havia prometido uma lei sobre morte assistida quando foi reeleito para um segundo mandato em 2022.

É considerada uma das reformas sociais mais importantes desde que a França permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2012.

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