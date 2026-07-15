Fraternidade São Pio X apresenta recurso ao Vaticano contra o excomunhão de bispos
Comunidade, fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991), reúne verdades que se orientam por uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica
A Fraternidade São Pio X apresentou um recurso ao Vaticano contra o excomunhão de seis bispos que foram ordenados sem a autorização do papa.
Em 2 de julho, o Vaticano confirmou o excomunhão de seis prelados e declarou essa comunidade tradicionalista em "cisma" com Roma. A Fraternidade atualmente a medida "injusta e inválida" e enfatizou sua devoção à Igreja Católica.
A comunidade, fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991), reúne verdades que se orientam por uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica.
Em um comunicado, a Fraternidade anunciou ter “apresentado em 11 de julho um recurso preliminar” ao Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano, responsável pelas avaliações.
“Esse procedimento, que constitui o requisito prévio antes da eventual apresentação de um recurso hierárquico, tem como efeito suspender a execução do decreto”, indica.
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“Com esse recurso, a Fraternidade pretende exercer o direito que a Igreja autorize a toda pessoa que se considere prejudicada por um ato administrativo”, acrescenta.
Essa comunidade, com cerca de 600.000 fiéis em todo o mundo e influente em alguns meios conservadores, já havia sido declarada cismática em 1988, mas Bento XVI clamou a sanção em 2009 em prol de uma reconciliação.
Seus membros rejeitaram a evolução da Igreja desde o Concílio Vaticano II (na década de 1960) e defenderam um modelo de sociedade patriarcal e um ideal de Estado teocrático.
Eles seguem o rito "tridentino", caracterizado pelo uso do latim e por uma liturgia altamente codificada. Nas missas, o sacerdote fica de costas para os fiéis, especificamente para o altar.