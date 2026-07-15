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Igreja Católica

Fraternidade São Pio X apresenta recurso ao Vaticano contra o excomunhão de bispos

Comunidade, fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991), reúne verdades que se orientam por uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica

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Consagração episcopal cismática realizada pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) em Ecône, no oeste da Suíça, em 1&ordm; de julho de 2026Consagração episcopal cismática realizada pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) em Ecône, no oeste da Suíça, em 1º de julho de 2026 - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

A Fraternidade São Pio X apresentou um recurso ao Vaticano contra o excomunhão de seis bispos que foram ordenados sem a autorização do papa.

Em 2 de julho, o Vaticano confirmou o excomunhão de seis prelados e declarou essa comunidade tradicionalista em "cisma" com Roma. A Fraternidade atualmente a medida "injusta e inválida" e enfatizou sua devoção à Igreja Católica.

A comunidade, fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991), reúne verdades que se orientam por uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica.

Em um comunicado, a Fraternidade anunciou ter “apresentado em 11 de julho um recurso preliminar” ao Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano, responsável pelas avaliações.

“Esse procedimento, que constitui o requisito prévio antes da eventual apresentação de um recurso hierárquico, tem como efeito suspender a execução do decreto”, indica.

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“Com esse recurso, a Fraternidade pretende exercer o direito que a Igreja autorize a toda pessoa que se considere prejudicada por um ato administrativo”, acrescenta.

Essa comunidade, com cerca de 600.000 fiéis em todo o mundo e influente em alguns meios conservadores, já havia sido declarada cismática em 1988, mas Bento XVI clamou a sanção em 2009 em prol de uma reconciliação.

Seus membros rejeitaram a evolução da Igreja desde o Concílio Vaticano II (na década de 1960) e defenderam um modelo de sociedade patriarcal e um ideal de Estado teocrático.

Eles seguem o rito "tridentino", caracterizado pelo uso do latim e por uma liturgia altamente codificada. Nas missas, o sacerdote fica de costas para os fiéis, especificamente para o altar.

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