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Igreja Católica Fraternidade São Pio X lamenta excomunhões 'injustas e inválidas' impostas pelo Vaticano O Vaticano confirmou na quinta-feira a excomunhão de seis bispos da Fraternidade São Pio X e advertiu que qualquer leigo que "aderir formalmente" ao grupo sofrerá a mesma sanção

A ultraconservadora Fraternidade São Pio X lamentou, nesta sexta-feira (3), as excomunhões de seis de seus bispos, que classificou como "injustas e inválidas", e afirmou que sua devoção à Igreja Católica permanece inabalável.

"Não pretendemos de forma alguma substituir a Igreja e não temos outra ambição senão a de permanecermos fiéis a ela", declarou o padre italiano Davide Pagliarani, superior geral da Fraternidade, em carta dirigida ao papa Leão XIV e publicada em seu site.

O Vaticano confirmou na quinta-feira a excomunhão de seis bispos da Fraternidade São Pio X e advertiu que qualquer leigo que "aderir formalmente" ao grupo sofrerá a mesma sanção.

O decreto do Vaticano foi divulgado um dia depois de o grupo, fundado em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre e com cerca de 600 mil fiéis em todo o mundo, ter consagrado quatro novos bispos, desafiando o pedido explícito do papa para que não o fizesse.

A Fraternidade São Pio X rejeita as mudanças modernizadoras na Igreja desde o Concílio Vaticano II (1962-1965) e defende um modelo patriarcal de sociedade e um ideal de Estado teocrático.

Seus fiéis seguem uma interpretação rigorosa da tradição doutrinal e litúrgica e celebram missas do rito tridentino em latim, com o padre de costas.

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