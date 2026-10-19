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DISPARO Fred Bruno confirma que foi atingido por tiro em casa noturna: 'É algo muito sério' Disparo partiu da arma do deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que havia se envolvido em uma confusão no estabelecimento

O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte, afirmou nesta segunda-feira (19), que foi atingido por um disparo de arma de fogo durante uma confusão em uma casa noturna no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19).

O tiro ocorreu durante um episódio envolvendo o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), que foi detido após a arma que carregava disparar no estabelecimento. A defesa do parlamentar não foi localizada.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fred disse que não tinha relação com o ocorrido e contou como percebeu que havia sido atingido.

"Eu ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé ali, começou a latejar, começou a queimar, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, mas eu estou bem, porém é algo muito sério", afirmou.

O apresentador também ressaltou que a situação poderia ter tido consequências mais graves. Ele informou que não apresentaria o Globo Esporte nesta segunda-feira por estar tomando as medidas necessárias e disse que pretende voltar ao programa na terça-feira, 20.

Segundo o registro policial, Aguiar caiu enquanto estava com a arma, que disparou dentro da casa noturna. Seguranças retiraram o parlamentar do estabelecimento e acionaram a Polícia Militar. De acordo com a ocorrência, ele aparentava estar embriagado.

Imagens mostram o deputado cambaleando ao desembarcar da viatura e precisando do apoio dos policiais para entrar na delegacia.

Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado. Uma arma e um veículo com placa da Assembleia Legislativa (Alesp) foram apreendidos. O caso é investigado pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).

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