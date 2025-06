A- A+

FÉ Frei Gilson arrasta multidão nos EUA em show inédito com a banda Som do Monte Com louvor, pregação e música, evento católico reúne mais de 10 mil fiéis em Massachusetts e marca estreia histórica do sacerdote brasileiro nos palcos americanos

O maior evento católico voltado para brasileiros nos Estados Unidos levou mais de 10 mil fiéis ao DCU Center, em Worcester, Massachusetts, no último sábado (31).

No palco, a atração principal foi Frei Gilson, sacerdote carmelita conhecido por seu carisma e forte apelo evangelizador, que fez sua estreia com a banda Som do Monte em solo americano.

O show de encerramento, com duas horas de duração, emocionou o público e coroou um dia inteiro dedicado à fé e à espiritualidade.

Organizado pela Comunidade Obra de Maria, o encontro começou às 12h e se estendeu até às 22h (horário local), reunindo católicos de diversos estados dos EUA.

A programação incluiu pregações, adoração, missa e apresentações musicais que reafirmaram a conexão espiritual da comunidade brasileira com suas raízes religiosas, mesmo fora do país.

Para o fundador da Obra de Maria, Gilberto Gomes Barbosa, realizar o evento foi um desafio vencido com fé.

“Foi espetacular ver cerca de 10 mil pessoas reunidas.Poderia ter sido o dobro, se não fosse o receio de muitos brasileiros saírem de casa por causa do greencard. Ainda assim, foi o maior evento católico já realizado nos Estados Unidos”, afirmou.

Nas redes sociais, Frei Gilson também celebrou a ocasião.

“Foi um verdadeiro retiro espiritual, onde Deus falou profundamente a cada um de nós”, disse o frei, destacando o apoio do bispo local e o esforço da organização diante das dificuldades enfrentadas.

Pregações com foco na conversão

Durante o evento, Frei Gilson conduziu duas pregações centradas na conversão e no reencontro com Deus.

Inspirado no diálogo entre Jesus e Nicodemos, o sacerdote reforçou a necessidade de "nascer de novo" para compreender os mistérios da fé, destacando o batismo como porta de entrada para uma vida renovada em Cristo.

Na segunda reflexão, o foco foi o arrependimento. Usando a imagem da serpente de bronze, Frei Gilson explicou que mesmo diante das falhas humanas, Cristo oferece cura e perdão.

“O mundo pode te ignorar, mas Deus te valoriza”, declarou, ao lembrar que a confissão é essencial na caminhada espiritual.

A música como expressão da fé

Ao final do encontro, Frei Gilson subiu ao palco ao lado da banda Som do Monte para um momento de louvor que emocionou os presentes.

A apresentação começou com “Colo de Mãe” e seguiu com sucessos como “Acalma Minha Tempestade”, “Meu Coração Está Pronto Pra Te Amar” e “Minha Família é uma Benção” — esta última acompanhada de uma oração pelas famílias separadas pela imigração.

Momentos especiais marcaram o show, como o dueto com a vocalista Bruna Ramos em “Vem Queimar o Nosso Coração” e a sequência de músicas que levou o público a cantar em uníssono, encerrando com “Fogo do Céu”, em clima de Pentecostes.

Frei Gilson segue agora para Roma, onde participará da celebração internacional de Pentecostes nos dias 7 e 8 de junho, novamente com a Obra de Maria.

