RELIGIÃO Frei Gilson assume missão de construir a Obra Guadalupe em São Paulo Segundo o religioso, a Obra será totalmente dedicada à acolhida de pessoas que buscam silêncio, cura interior, recolhimento e reavivar a fé em Deus

O frei Gilson apresentou oficialmente ao público o projeto da futura Obra de Contemplação e Evangelização Nossa Senhora de Guadalupe, uma missão da Igreja confiada a ele pelo bispo diocesano, dom José Negri, na Diocese de Santo Amaro (SP).

Segundo o religioso, a instituição será totalmente voltada à acolhida de pessoas que buscam silêncio, cura interior, recolhimento e renovação da fé.

O projeto prevê a construção de um espaço propício para retiros espirituais, nos quais os participantes poderão viver momentos de pleno silêncio e oração. No coração da obra estará a Adoração Perpétua ao Santíssimo Sacramento, realizada 24 horas por dia, sustentando espiritualmente toda a missão.

“A adoração será o coração deste lugar. Haverá sempre alguém diante de Jesus, sustentando tudo com a oração”, afirmou Frei Gilson.

Além de ser um santuário de contemplação, o espaço também impulsionará as atividades missionárias conduzidas pelo frei no Brasil e no exterior.

“Não será um espaço para grandes eventos, mas para almas que precisam se restaurar e viver uma experiência profunda com Deus”, ressaltou o religioso.

Frei Gilson também recordou que a obra não é pessoal, mas eclesial. Há alguns meses, dom José Negri confiou a ele a missão de iniciar esse projeto dentro da própria diocese. “É um chamado da Igreja, e eu o abraço com alegria e responsabilidade”, afirmou.

Sobre o processo de implantação

Atualmente, o primeiro passo é a aquisição do terreno onde a Obra Guadalupe será construída. Embora exista uma mobilização voluntária para tornar esse início possível, o frei reafirma que a obra é guiada pela fé, pela transparência e pela fidelidade à Igreja.

“Esta não é uma obra minha. É uma obra da Igreja e conto com a colaboração dos fiéis. Nossa Senhora de Guadalupe está conduzindo cada passo desse caminho”, afirmou.

A Campanha de arrecadação foi iniciada durante os 40 dias com São Miguel, para a compra do terreno, já alcançou 89% do valor necessário. Para concretizar a obra, o frei renova o apelo pela colaboração dos fiéis rumo aos 100%.

A doação pode ser feita via Pix através da chave: [email protected]

Serviço

Obra Nossa Senhora de Guadalupe

Frei Gilson

São Paulo/SP

@virgemdeguadalupeoficial

virgemdeguadalupe.com



