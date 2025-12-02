Frei Gilson assume missão de construir a Obra Guadalupe em São Paulo
Segundo o religioso, a Obra será totalmente dedicada à acolhida de pessoas que buscam silêncio, cura interior, recolhimento e reavivar a fé em Deus
O frei Gilson apresentou oficialmente ao público o projeto da futura Obra de Contemplação e Evangelização Nossa Senhora de Guadalupe, uma missão da Igreja confiada a ele pelo bispo diocesano, dom José Negri, na Diocese de Santo Amaro (SP).
Segundo o religioso, a instituição será totalmente voltada à acolhida de pessoas que buscam silêncio, cura interior, recolhimento e renovação da fé.
O projeto prevê a construção de um espaço propício para retiros espirituais, nos quais os participantes poderão viver momentos de pleno silêncio e oração. No coração da obra estará a Adoração Perpétua ao Santíssimo Sacramento, realizada 24 horas por dia, sustentando espiritualmente toda a missão.
“A adoração será o coração deste lugar. Haverá sempre alguém diante de Jesus, sustentando tudo com a oração”, afirmou Frei Gilson.
Além de ser um santuário de contemplação, o espaço também impulsionará as atividades missionárias conduzidas pelo frei no Brasil e no exterior.
“Não será um espaço para grandes eventos, mas para almas que precisam se restaurar e viver uma experiência profunda com Deus”, ressaltou o religioso.
Frei Gilson também recordou que a obra não é pessoal, mas eclesial. Há alguns meses, dom José Negri confiou a ele a missão de iniciar esse projeto dentro da própria diocese. “É um chamado da Igreja, e eu o abraço com alegria e responsabilidade”, afirmou.
Sobre o processo de implantação
Atualmente, o primeiro passo é a aquisição do terreno onde a Obra Guadalupe será construída. Embora exista uma mobilização voluntária para tornar esse início possível, o frei reafirma que a obra é guiada pela fé, pela transparência e pela fidelidade à Igreja.
“Esta não é uma obra minha. É uma obra da Igreja e conto com a colaboração dos fiéis. Nossa Senhora de Guadalupe está conduzindo cada passo desse caminho”, afirmou.
A Campanha de arrecadação foi iniciada durante os 40 dias com São Miguel, para a compra do terreno, já alcançou 89% do valor necessário. Para concretizar a obra, o frei renova o apelo pela colaboração dos fiéis rumo aos 100%.
A doação pode ser feita via Pix através da chave: [email protected]
Serviço
Obra Nossa Senhora de Guadalupe
Frei Gilson
São Paulo/SP
@virgemdeguadalupeoficial
virgemdeguadalupe.com