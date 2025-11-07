A- A+

Fé Ingressos à venda para a Vigília da Quaresma com Frei Gilson, na Arena de Pernambuco O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de março, na Arena de Pernambuco, reunindo milhares de fiéis em uma noite de fé, louvor e conversão

Frei Gilson anunciou nesta sexta-feira (7), que a venda dos ingressos para a Vigília da Quaresma 2026, que acontecerá em Pernambuco, estão abertas. Marcada para os dias 21 e 22 de março de 2026, na Arena de Pernambuco, a vigília será conduzida pelo próprio religioso e contará com participações especiais de Eliana Ribeiro e da Banda Arkanjos, em uma programação de mais de 12 horas de música, espiritualidade e celebração.

O evento contará com apoio logístico da Comunidade Obra de Maria, sediada em São Lourenço da Mata. A venda dos ingressos fica a cargo dos Carmelitas Mensageiros, congregação liderada por Frei Gilson.

Sacerdote carmelita reconhecido pelo seu carisma e pela forma sensível com que comunica a fé, Frei Gilson realiza todos os anos uma intensa jornada de 40 dias de oração às 4h da manhã durante o período quaresmal.

Essa prática, que começou de forma simples nas redes sociais, cresceu e se transformou em uma verdadeira corrente nacional de fé, inspirando milhares de pessoas a viverem a Quaresma de modo mais profundo e transformador. A Vigília da Quaresma surge como o ponto culminante dessa caminhada espiritual, em um convite à conversão e ao reencontro com Deus.

Programação

O evento começará às 18h do sábado, 21 de março, e seguirá até as 6h30 horas da manhã do domingo, dia 22 de março, somando mais de doze horas de atividades.

“Você não pode ficar de fora. Vai ser muito especial receber vocês nesse evento. É o Brasil inteiro que vai para Pernambuco. Nós vamos viver o extraordinário, eu tenho certeza”, afirmou Frei Gilson em vídeo publicado em suas redes sociais.

A programação da vigília foi pensada para conduzir o público em uma combinação de oração, música é comunhão. O evento terá início às 18h do sábado (21), com o acolhimento dos fiéis e o início do louvor às 18h30.

Às 19h, Frei Gilson fará a primeira pregação da noite, convidando todos a refletirem sobre o tema da vigília: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Logo depois, às 20h45, o palco será tomado pela energia da Banda Arkanjos, que promete um show de louvor vibrante e cheio de espiritualidade.

A partir das 22h, Frei Gilson retorna acompanhado do grupo Som do Monte para um momento musical especial que antecede a Santa Missa da meia-noite (00h), ponto alto da vigília.

Às 2h da manhã, a cantora Eliana Ribeiro se apresenta com um show de adoração, seguido pelo Santo Rosário às 4h, quando todos se unem em oração ao amanhecer. O encerramento está previsto para às 6h30 do domingo (22).

Ingressos

Os ingressos para a Vigília da Quaresma 2026 são limitados e podem ser adquiridos através do link. As entradas estão disponíveis em diferentes modalidades, incluindo a opção social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

A expectativa é que milhares de fiéis de diferentes regiões do Brasil se reúnam na Arena de Pernambuco para viver uma experiência única de fé, comunhão e louvor. O evento consolida Recife como um dos principais pólos da espiritualidade católica no país e reafirma o propósito de Frei Gilson e sua congregação de reacender a chama da esperança nos corações e preparar os fiéis para viver a Páscoa de forma mais intensa e transformadora.

Serviço

VIGÍLIA DA QUARESMA 2026 EM RECIFE (PE)

Data: 21 e 22 de março de 2026 (sábado para domingo)

Horário: Das 18h às 6h30

Local: Arena de Pernambuco. Avenida Deus é Fiel, 1, Penedo, São Lourenço da Mata – PE

Ingressos: santoingresso.com/quaresma26

Valores: A partir de R$ 40 (social + 1kg de alimento)

Informações: WhatsApp (11) 5229-1004



Com informações da assessoria

