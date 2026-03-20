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Religião Frei Gilson em Pernambuco: Vigília da Quaresma ocorre na Arena neste sábado (21) e domingo (22) Evento terá início às 18h do sábado (21) e segue até 6h30 da manhã de domingo (22), reunindo música católica e tradição cristã

Com mais de 12 horas de oração, louvor, pregação e apresentações musicais, a Vigília da Quaresma, conduzida pelo Frei Gilson, ocorre neste sábado (21) e domingo (22), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A vigília terá uma programação extensa com um momento de preparação espiritual dos fiéis presentes para a Páscoa. Os ingressos para o momento já estão esgotados.

O evento terá início às 18h do sábado (21) e segue até 6h30 da manhã de domingo (22), reunindo artistas da música católica e momentos da tradição cristã, como a celebração da Santa Missa e a oração do Santo Rosário ao amanhecer.

Noite de adoração

A vigília terá início às 18h, com a acolhida dos participantes na Arena. Logo em seguida, às 18h30, a banda Arkanjos abre a programação com um momento de louvor, preparando espiritualmente o público para a jornada de oração.

A partir das 22h, Frei Gilson conduz um momento especial de música e oração, preparando os participantes para um dos pontos centrais da programação.

Entrando na madrugada, à meia-noite, os fiéis se reúnem para a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Já na madrugada, às 2h, a cantora Eliana Ribeiro sobe ao palco para um show de louvor e adoração que conduz o público a um profundo momento de oração através da música.

Nas primeiras horas da manhã, às 4h, Frei Gilson conduz a oração do Santo Rosário, prática que se tornou marca de suas transmissões durante a Quaresma.

O encerramento da vigília está previsto para 6h30, após uma madrugada inteira dedicada à fé e à preparação espiritual para a celebração da Páscoa.



Mobilidade

Para facilitar o acesso dos fiéis, o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) ativará a linha especial 047 - TI Cosme e Damião/Arena.

A operação será dividida em dois momentos para cobrir a chegada e a saída dos participantes, segundo o consórcio. O término definitivo da operação será determinado pela fiscalização do CTM, conforme a demanda no local.

No sábado (21), os ônibus começam a circular a partir das 13h, com viagens seguindo até às 23h. Já no domingo (22), para o encerramento do evento, os ônibus estarão posicionados na Arena de Pernambuco a partir das 5h para o transporte de retorno.



Os passageiros deverão pagar a tarifa do Bilhete Único, que custa R$ 4,50, valor que pode ser pago com dinheiro ou qualquer modalidade do cartão VEM. Estão garantidas as gratuidades e abatimentos previstos em lei.

A fiscalização do CTM acompanhará a movimentação em tempo real para ajustar os intervalos dos ônibus de acordo com a demanda no local.



Já a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou que o Metrô do Recife também terá operação especial para atender à demanda do evento religioso.

De acordo com a CBTU, no domingo (22), excepcionalmente, haverá circulação dos trens no horário especial das 5h às 13h. A operação vale tanto para a Linha Centro quanto para a Linha Sul do Metrô.

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