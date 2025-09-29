A- A+

Devoção Frei Gilson mobiliza fiéis em 50 países com Rosário da Madrugada Durante 40 dias, a devoção a São Miguel Arcanjo transformou igrejas, espaços públicos, e lares em verdadeiros cenáculos de fé

Chegaram ao fim, nesta segunda-feira (29), os 40 dias com São Miguel no Rosário da Madrugada, conduzidos pelo Frei Gilson. Nesta data, a Igreja celebra São Miguel Arcanjo.

Durante o período, fiéis se mobilizaram em 50 países dos cinco continentes, onde criaram comunidades de oração em igrejas e capelas, além de praças e quadras esportivas. Em Cachoeira Paulista, em São Paulo, na sede da Canção Nova, 200 mil pessoas rezaram o Rosário em unidade.

Já em Brasília, durante o evento Desperta Brasil, o Rosário foi rezado no Estádio Mané Garrincha, na presença de 80 mil fiéis.

“Famílias restauradas, jovens renovados e comunidades inteiras transformadas. O Rosário rezado no Estádio Mané Garrincha e o encerramento com 200 mil fiéis na Canção Nova mostram que a Igreja, quando se une em oração, se torna um farol que exalta a fé católica”, afirmou Frei Gilson.

Uma devoção que rompeu fronteiras

Embora não haja um número exato de espectadores, as transmissões não ficaram restritas ao online. TV e rádio também usaram seus respectivos alcances para atingir os fiéis. O Brasil liderou a participação, seguido por Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Angola e Moçambique.

Mobilização popular

No interior de Minas Gerais, a digital influencer Camila Queiroz reuniu centenas de pessoas em Pará de Minas. “Antes de acompanhar o Frei Gilson eu sentia que me faltava fé. Ao participar, minha vida mudou: casei no religioso e comprei minha casa como fruto de um pedido feito durante o Rosário. Foi uma bênção”, relatou.

No Ceará, fiéis da cidade de Russas instalaram um telão em praça pública para a oração comunitária. “Muitos milagres foram testemunhados. Em comunidade, encontramos força para seguir no propósito de oração”, disse o participante Brolin Brito.

Décima edição consolida movimento

Neste ano, a experiência ainda uniu duas tradições: a Quaresma, com foco na penitência e conversão, e os 40 dias com São Miguel, voltados à intercessão do Arcanjo na luta espiritual. Bispos, sacerdotes, músicos católicos e até artistas seculares se somaram ao Frei Gilson nesta jornada.

“Ver fiéis em 50 países unidos em oração, transformando espaços públicos em cenáculos, é a prova de que a fé atravessa fronteiras e une corações”, pontuou o religioso.

Um fenômeno de fé coletiva

Mais que um evento devocional, o Rosário da Madrugada se consolidou como um movimento evangelizador, capaz de revitalizar a espiritualidade católica e fortalecer a comunhão em escala global. A décima edição deixa como legado o testemunho de que a fé, quando vivida em unidade, é capaz de transformar não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras.

