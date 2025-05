Frei Gilson se apresenta em um dos maiores eventos católicos para brasileiros nos EUA 

A- A+

A cidade de Worcester, Massachusetts, está recebendo, neste sábado (31), um dos mais aguardados eventos católicos do ano, o "Obra de Maria: Congresso nos Estados Unidos".

O DCU Center está sendo palco de uma jornada de fé, louvor e espiritualidade que contará com a presença de Frei Gilson, sacerdote carmelita que tem conquistado milhares de fiéis ao redor do mundo com sua evangelização profunda e inspiradora.

Organizado pela Obra de Maria, o encontro teve início ao meio-dia (horário dos EUA) e se estenderá até as 22h, com uma programação intensa que convida os participantes a um verdadeiro mergulho na presença de Deus.

O evento está reunindo fiéis de diversos estados americanos em um mesmo espírito de fé, unidade e celebração.

Um dia de oração com Frei Gilson

Frei Gilson é conhecido por sua pregação fervorosa, vida de oração e intensa devoção mariana. Com uma linguagem acessível e profunda, tem arrastado multidões por meio das redes sociais, canções autorais e eventos presenciais que unem espiritualidade e música.

Suas músicas, como “Eu Te Levantarei” e “Corações ao Alto”, tornaram-se hinos de oração e consolo para muitas almas.

O evento em Worcester é uma oportunidade para vivenciar momentos de oração, pregação, louvor e adoração, conduzidos por um dos nomes mais influentes da evangelização católica atual. Um dia dedicado para reencontrar a fé, fortalecer a vida espiritual e celebrar, como Igreja, a presença viva de Cristo no meio de nós.

Comunidade reunida além das fronteiras

Mais do que um encontro religioso, o evento é um sinal visível da força da fé do povo brasileiro mesmo longe de sua terra natal. A proposta é reunir a comunidade brasileira nos Estados Unidos para celebrar sua identidade, devoção e amor a Deus, num ambiente acolhedor e profundamente espiritual.

SERVIÇO

Obra de Maria: Congresso nos Estados Unidos

Quando: Sábado (31), das 12h às 22h (horário dos EUA)

Onde: Local: DCU Center – Worcester, Massachusetts

Organização: Obra de Maria

Instagram: @obrademariaoficial

Veja também