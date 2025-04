Freira próxima a Papa Francisco quebra protocolo e se despede emocionada no Vaticano; saiba quem é

A- A+

Durante o velório do Papa Francisco, realizado nesta quarta-feira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a freira francesa Geneviève Jeanningros, de 82 anos, rompeu o protocolo ao se aproximar do caixão para uma despedida silenciosa e emocionada.

Conhecida por sua amizade próxima com o pontífice e por seu trabalho junto a comunidades marginalizadas, ela foi autorizada pela segurança a prestar sua homenagem, comovendo os presentes.





A religiosa, membro da ordem das Pequenas Irmãs de Jesus, era figura constante nas audiências papais às quartas-feiras. Ela ficou conhecida por levar ao Vaticano grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo mulheres transexuais e trabalhadores de parques de diversões na região de Ostia, nos arredores de Roma. Em 2024, conseguiu que o Papa Francisco visitasse um parque de diversões em Ostia, reforçando o compromisso do pontífice com os mais desfavorecidos.

No momento da despedida, Jeanningros se aproximou do caixão, posicionando-se ao lado para rezar e chorar em silêncio. Embora o protocolo previsse que apenas cardeais, bispos e funcionários do Vaticano pudessem se despedir do papa nesse estágio do velório, a segurança permitiu sua aproximação, reconhecendo a estreita relação entre ela e o pontífice.

O velório de Papa Francisco seguirá até sábado, quando será realizada a missa de corpo presente. A expectativa é que milhares de fiéis passem pela Basílica de São Pedro para prestar suas últimas homenagens ao líder da Igreja Católica.

