CLIMA Frente fria avança por SP e deve trazer ventos fortes Calor extremo deverá perder a força e sensação térmica será mais amena

Depois do calor intenso dos últimos dias, uma frente fria vai trazer mudanças no clima do estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual, a partir de hoje (2) a temperatura deve cair, o que significa que o calor extremo deverá perder a força, trazendo uma sensação térmica mais confortável do que nos últimos dias.

Além disso, diz o órgão, são esperados ventos fortes e tempestades para o território paulista até o próximo domingo (4).

A queda mais expressiva de temperatura deve ocorrer nas regiões leste, sul e litorânea do estado, enquanto no interior paulista as mudanças serão mais discretas. Em Registro, por exemplo, a temperatura máxima deve passar dos 37o C no sábado para 24o C no domingo. Em Santos, a máxima prevista para sábado é de 32o C, enquanto no domingo é esperada máxima de 23o C.

O mês de janeiro deverá ser de chuvas intensas para o estado paulista, estima o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, a expectativa é de que praticamente todo o território paulista enfrente um volume de chuva acima da média histórica para o mês.

