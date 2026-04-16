Frente fria chega ao Sul do País; Norte e Nordeste também têm previsão de chuva
Inmet emite alertas de tempestade e chuva intensa para algumas localidades do Brasil
Uma frente fria avança sobre o Sul do Brasil nesta quinta-feira, 16, e marca o início de um dia de tempo instável em parte do País, enquanto outras regiões também registram variação de nebulosidade e áreas de chuva. Segundo a Climatempo, junto aos Estados do Sul, Norte e o Nordeste devem ter instabilidades ao longo do dia.
Na Região Sul, o sistema associado à frente fria e a um ciclone extratropical mantém o tempo instável desde as primeiras horas do dia no Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva em grande parte do Estado, com risco de temporais no litoral sul e sudeste
Ao longo do dia, as instabilidades se espalham para Santa Catarina e Paraná, com pancadas de chuva e trovoadas. Os ventos ganham força e o mar fica agitado no litoral gaúcho, enquanto as temperaturas entram em declínio na região.
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Áreas dos três Estados estão sob alerta amarelo para tempestades, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
No Norte, a umidade mantém o tempo instável em praticamente toda a região, com pancadas de chuva moderadas a fortes e risco de temporais no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá.
A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) reforça as instabilidades no Amapá e no litoral do Pará. No Tocantins, as chuvas se concentram no norte e oeste do Estado, enquanto outras áreas permanecem mais estáveis.
O calor predomina ao longo do dia, com sensação de abafamento. Apesar disso, parte da região está sob alerta laranja de perigo para chuvas intensas, com acumulados entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h, segundo o Inmet.
Já no Nordeste, a atuação de sistemas atmosféricos favorece a ocorrência de chuva em diferentes áreas da região. As instabilidades ganham força no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, além do litoral entre a Paraíba e o norte da Bahia, com risco de temporais em pontos isolados. Em áreas de Pernambuco e da Bahia, a chuva tende a ser mais fraca e irregular.