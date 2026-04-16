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PREVISÃO Frente fria chega ao Sul do País; Norte e Nordeste também têm previsão de chuva Inmet emite alertas de tempestade e chuva intensa para algumas localidades do Brasil

Uma frente fria avança sobre o Sul do Brasil nesta quinta-feira, 16, e marca o início de um dia de tempo instável em parte do País, enquanto outras regiões também registram variação de nebulosidade e áreas de chuva. Segundo a Climatempo, junto aos Estados do Sul, Norte e o Nordeste devem ter instabilidades ao longo do dia.

Na Região Sul, o sistema associado à frente fria e a um ciclone extratropical mantém o tempo instável desde as primeiras horas do dia no Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva em grande parte do Estado, com risco de temporais no litoral sul e sudeste

Ao longo do dia, as instabilidades se espalham para Santa Catarina e Paraná, com pancadas de chuva e trovoadas. Os ventos ganham força e o mar fica agitado no litoral gaúcho, enquanto as temperaturas entram em declínio na região.

Áreas dos três Estados estão sob alerta amarelo para tempestades, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

No Norte, a umidade mantém o tempo instável em praticamente toda a região, com pancadas de chuva moderadas a fortes e risco de temporais no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) reforça as instabilidades no Amapá e no litoral do Pará. No Tocantins, as chuvas se concentram no norte e oeste do Estado, enquanto outras áreas permanecem mais estáveis.

O calor predomina ao longo do dia, com sensação de abafamento. Apesar disso, parte da região está sob alerta laranja de perigo para chuvas intensas, com acumulados entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h, segundo o Inmet.

Já no Nordeste, a atuação de sistemas atmosféricos favorece a ocorrência de chuva em diferentes áreas da região. As instabilidades ganham força no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, além do litoral entre a Paraíba e o norte da Bahia, com risco de temporais em pontos isolados. Em áreas de Pernambuco e da Bahia, a chuva tende a ser mais fraca e irregular.



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