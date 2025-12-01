A- A+

Clima Frente fria no verão ou calor intenso? Veja como será o tempo em dezembro no Brasil A estação mais quente do ano começa em 21 de dezembro, quando termina a primavera

O mês de dezembro marca a chegada do verão, caracterizado por temperaturas em elevação e maior umidade. A estação mais quente do ano começa em 21 de dezembro, quando termina a primavera.

Conforme Márcio Bueno, meteorologista da Tempo OK, a previsão do tempo aponta para a manutenção do padrão observado anteriormente em novembro. "Sistemas meteorológicos de passagem rápida pelo Sul e Sudeste, favorecendo a concentração de chuvas no norte de Minas Gerais e sul da Bahia nos primeiros vinte dias", estima ele.

Para o fim do mês, a tendência é de aquecimento em todo o Centro-Sul, acompanhado de uma janela de tempo mais seco.

"Enquanto Norte e Centro-Oeste devem registrar calor e precipitações irregulares e pouco organizadas, o Nordeste segue com tempo seco, com exceção da Bahia, onde as chuvas podem persistir ao longo do mês", acrescenta o meteorologista.

Embora o fenômeno La Niña permaneça ativo, sua fraca intensidade não deve impactar significativamente na distribuição das chuvas no período.

Para Celso Oliveira, meteorologista da Tempo OK, em dezembro, chama-se a atenção para a formação de um corredor de umidade e chuva mais intensa que o normal nos primeiros dez dias do mês nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins.

"A questão é que, posteriormente, a chance de novos corredores de precipitação diminui e a maior parte do mês será caracterizado por pancadas de chuva entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste, além do Estado do Paraná", projeta ele.

Com frentes frias mais fracas, o calor finalmente deverá dar as caras por mais tempo, especialmente entre o Natal e Ano-Novo.



