COFRE ARROMBADO Presos frentista e dois homens envolvidos no roubo R$ 30,4 mil de posto de combustível em Boa Viagem Polícia descobriu a ligação do funcionário com a investida criminosa

Um frentista e outros dois homens foram presos pelo roubo de R$ 30.419 de um cofre de um posto de combustíveis localizado na avenida Visconde de Jequitinhonha, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que ocorreu na madrugada da última segunda-feira (16).

Os detalhes do caso foram apresentados pela Polícia Civil de Pernambuco em entrevista coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (19), no Recife. A polícia disse que o grupo é investigado por outras investidas criminosas a cofres de postos de combustível.

No roubo, os criminosos renderam frentistas e seguranças. Eles empreenderam violência e ameaça para levar o dinheiro do cofre. Um quarto homem participou do assalto, mas ainda não foi preso.

Na coletiva, a polícia também divulgou imagens do assalto. É possível ver, em vídeo gravado por câmeras de monitoramento do posto, a aproximação de um carro modelo Onix, que estava com as placas parcialmente cobertas com um plástico.

Esse carro foi achado em frente à residência de um dos criminosos. A família na casa foi abordada e, nas buscas, a polícia localizou R$ 500 e uma nota emitida pelo posto roubado com a expressão "sangria". Também foi achado o nome de um dos frentistas do posto.

Na casa do dono do carro, foram achados um tablete de maconha e uma balança de precisão. Familiares informaram que ele estava na casa de uma tia. Quando a polícia chegou ao endereço, ele tentou fugir, mas terminou preso. Ele indicou a participação de um frentista do posto roubado no crime.

As equipes policiais se dirigiram até o estabelecimento e prenderam o funcionário, que estava próximo a uma das bombas de combustível. "[O frentista] participou ativamente da empreitada criminosa, foi inclusive o responsável por arrombar o cofre e, na manhã seguinte ao crime, ele já voltou a trabalhar para que ninguém desconfiasse de sua participação", explicou o delegado Álvaro Grako, titular da Delegacia de Roubos e Furtos.

O frentista indicou a participação de um terceiro homem, que também foi localizado e preso. Próximo à casa do último detido, foram achados alguns dos materiais usados no roubo, como coturno, fardamento, marreta, balaclavas e notas.

Um quarto envolvido foi apontado, mas não encontrado. Na casa dele, a polícia localizou quantia em dinheiro e algumas munições de calibre 380.

Os três presos, de 23, 24 e 27 anos, foram encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos, onde foram autuados por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa armada.

A polícia investiga a participação de outros criminosos. "Temos outros três elementos já identificados e possivelmente serão presos em breve", acrescentou Álvaro Grako.

