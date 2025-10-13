A- A+

Feminicídio Frentista é morta a tiros por ex-companheiro em posto de combustível em Agrestina Imagens de uma câmera de segurança do posto registraram o momento em que a frentista foi surpreendida

Uma mulher de 28 anos, identificada como Emiliane Veríssimo, foi assassinada a tiros na tarde desse sábado (11) enquanto trabalhava em um posto de combustíveis às margens da BR-104, no município de Agrestina, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Civil, o crime de feminicídio foi cometido pelo ex-companheiro da vítima, um homem de 37 anos, que chegou ao local em um carro e efetuou diversos disparos contra Emiliane.

Após o ataque, o suspeito fugiu e, pouco depois, foi encontrado morto dentro do veículo, com um tiro na cabeça, na zona rural do município.

Imagens de uma câmera de segurança do posto registraram o momento em que a frentista foi surpreendida.

No vídeo, é possível ver Emiliane atendendo um cliente quando o agressor se aproxima, faz os disparos e foge em seguida.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como feminicídio consumado e que as diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido. O homem foi encontrado em um carro com perfuração de arma de fogo, ainda segundo a corporação.

“A vítima do feminicídio, uma mulher de 28 anos, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, em um posto de gasolina em Agrestina. Após diligências contínuas do efetivo, um homem de 37 anos, ex-companheiro da mulher, foi encontrado dentro de um veículo, com perfuração de arma de fogo, na zona rural do município”, diz o comunicado oficial.

Como denunciar violência contra a mulher em Pernambuco

Casos de violência doméstica, ameaças e feminicídio podem e devem ser denunciados. Em Pernambuco, os principais canais de atendimento são:

Central de Atendimento à Mulher (180) – funciona 24 horas, todos os dias;

Polícia Militar (190) – em caso de emergência, quando o crime estiver em andamento;

Disque-Denúncia Agreste: (81) 3719-4545;

Ministério Público de Pernambuco (0800 281 9455) – de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h;

Ouvidoria da Mulher de Pernambuco (0800 281 8187) – canal direto de orientação e escuta;

Endereços e contatos das Delegacias da Mulher (DEAMs) estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O caso segue sob investigação da Delegacia Seccional de Caruaru.



