Frentista é morto a tiros enquanto trabalhava em posto de combustíveis em Jaboatão

Um frentista foi morto a tiros enquanto trabalhava em um posto de combustíveis às margens da BR-101, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu na noite da segunda-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem chegou a ser socorrido para a UPA de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, "mas teve o óbito constatado pela equipe médica".

O crime foi gravado por uma câmara de segurança. É possível ver suspeitos em um veículo se aproximando do estabelecimento. O carro para ao lado da vítima e uma pessoa no banco traseiro efetua os disparos. Os criminosos fogem em seguida.

Segundo a PMPE, foi localizada na mochila da vítima uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, além de dois carregadores e oito munições intactas. "O material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Prazeres", completou a corporação.

A investigação da autoria e motivação do crime segue com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio do DHPP - Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul. Até o momento, ninguém foi preso.

