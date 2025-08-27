A- A+

CRIME Frentista é assassinada em casa em São José da Coroa Grande; principal suspeito do crime é o marido Segundo os primeiros relatos, marido de Adriana Lúcia de Souza, de 40 anos, não aceitou pedido de separação

Uma mulher de 40 anos foi morta, na manhã desta quarta-feira (27), na cidade de São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O crime aconteceu por volta das 7h45.

A frentista, identificada como Adriana Lúcia de Souza, foi assassinada dentro de casa e o principal suspeito do crime é o marido, que não teria aceitado um pedido de separação.

Os primeiros relatos indicam ainda que o homem está foragido e buscas estão sendo feitas para localizá-lo.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil. A corporação não retornou com mais detalhes da ocorrência até a publicação deste texto.

Em nota de pesar, a academia LC Fitness, da qual Adriana era aluna, manifestou indignação pelo crime.

"Adriana fazia parte de nossa comunidade, sempre lembrada pelo seu empenho e alegria nos treinos, e sua partida precoce nos entristece profundamente", afirma o estabelecimento.

Adriana deixa dois filhos, um jovem de 22 anos e uma menina de apenas sete.

"Nos solidarizamos com seus familiares, em especial seus dois filhos, que ficam órfãos em razão de mais um ato brutal de violência doméstica. Reforçamos nosso clamor por justiça e por políticas efetivas de proteção às mulheres, para que histórias como a de Adriana não se repitam", completa a nota da academia.



