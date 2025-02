A- A+

CARNAVAL 2025 Baile Municipal do Recife comemora sua 59ª edição com o frevo imperando absoluto Comandada pelo maestro Ademir Araújo, o "Maestro Formiga", a Orquestra Popular do Recife (OPR), abriu a noite

Com a portentosa parede sonora das orquestras regidas pelos maestros Ademir Araújo, Forró e Spok, além dos homenageados do Carnaval do Recife 2025 – Elba Ramalho e Marron Brasileiro – sobem ao palco do Classic artistas de renome local e nacional, representantes de gêneros diversos, reunidos em torno da vibração momesca.

“Pai do Axé Music”, o baiano Luiz Caldas será um dos nomes a animar o Baile, que também contará com Duda Beat, Claudionor Germano, Nonô Germano, Martins, Almério, Edilza Aires, Flaira Ferro, Gerlane Lops, Joyce Alane, Isadora Melo,Romero Ferro, Laís Senna, Nena Queiroga e Gustavo Travassos.

"Maior e melhor carnaval do Brasil"

Anfitrião do 59º Baile Municipal do Recife, o prefeito João Campos falou sobre a importância da festa para a celebração do carnaval da capital pernambucana.

Destacando a relevância do baile, João Campos falou sobre a programação montada para a edição 2025 da festa que reúne nomes consagrados do frevo.

"Para mim é uma alegria estar aqui. Vão ser sete horas de frevo, além de recebermos grandes atrações e os dois homenageados, Marrom Brasileiro e Elba Ramalho. Vamos ter muitas apresentações de frevo, o maestro Spok, maestro Forró, recebendo outras pessoas", comentou o prefeito.

João Campos também aproveitou o momento para exaltar o carnaval recifense. "De hoje em diante é festa, alegria e brincadeira. Vamos brincar em paz e harmonia mostrando que o Recife tem o maior e melhor carnaval do Brasil", completou.

Orquestra Popular do Recife

Comandada pelo maestro Ademir Araújo, o “Maestro Formiga”, a Orquestra Popular do Recife (OPR), abriu a noite, trazendo convidados cujas histórias se confundem com o próprio carnaval recifense.

Com “Trenzinho do Caipira”, de Heitor Villa-Lobos, a OPR já abriu a apresentação apoteoticamente, também emendando clássicos, como “Isquenta Muié”, “Olha o Mateus”, entre outros.

Maestro Ademir Araújo & Orquestra Popular do Recife | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Relembrando os velhos tempos da Frevioca, o “Senhor Frevo”, Claudionor Germano, foi o primeiro convidado de Ademir. E como não podia deixar de ser, cantou frevos de Capiba, eternizados na sua voz: “Cala Boca Menino”, “Frevo e Ciranda” e “Oh! Bela”.

A apresentação da OPR também teve espaço para o maracatu e para o manguebeat, com uma homenagem a Chico Science, com a música “Manguetown”.

Nome do soul pernambucano, Edilza Aires caiu no frevo, em uma sequência elegante: “Bom Demais”, sucesso de J. Michiles na voz de Alceu Valença, “Bloco do Prazer” e “Festa do Interior”, clássicos de Moraes Moreira gravados por Gal Costa, e “Arreia a Lenha”, hit incontornável de um dos homenageados do Carnaval do Recife, Marron Brasileiro.

O irrequieto Maestro Formiga e sua OPR encerraram com a energia lá em cima ao som do hino “extra-oficial” de Pernambuco, “Vassourinhas”.

Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

O performático e instigadíssimo Maestro Forró veio com sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH) logo em seguida e não deixou a pista do Classic Hall esfriar, mandando uma sequência quente de músicas pra ninguém ficar parado: da versão super original de “Cabelo de Fogo”, do Maestro Nunes, a “Praeira”, de Chico Science, passando por “Não Deixe o Samba Morrer”, “Leão do Norte” e “Ciranda de Maluco”, com direito a todas piruetas, caras e bocas típicas de Forró.

Para cantar com Maestro Forró e OPBH, foram convidados artistas considerados o futuro da música pernambucana: Laís Senna, Romero Ferro e Martins.

Maestro Forró comandou a segunda etapa do 59º Baile Municipal do Recife | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A jovem multiartista Laís Senna – cantora, compositora, bailarina e atriz – foi de frevos clássicos nas vozes de Gal Costa (“Massa Real”), Elba Ramalho (“Banho de Cheiro”), Amelinha (“Frevo Mulher”, hit absoluto dos carnavais Brasil afora) e Alceu Valença (“Estação da Luz”).

Romero Ferro, que há alguns anos lançou o projeto “Frevália”, em que veste o frevo com uma roupagem mais “pop”, trouxe Reginaldo Rossi (“Em Plena Lua de Mel”), Tim Maia (“Não Quero Dinheiro”) e J. Michiles (“Diabo Loiro”, sucesso na voz de Alceu).

Também da dobradinha Michiles e Alceu, “Bom Demais” foi cantada por Martins, que, com sua belíssima e peculiar voz também interpretou clássicos de Capiba, como “De Chapéu de Sol Aberto” e um pout-porri de “Bela” e “Trombone de Prata”.

Mais uma vez, “Vassourinhas” foi a escolhida para fechar os trabalhos de uma apresentação frenética, pra folião nenhum botar defeito. Forró e OPBH encerraram o show descendo do palco e indo pro meio do público, pra deleite dos mais animados.

