Recife Frevo na igreja celebra 117 anos de dom Helder Camara, um defensor dos direitos humanos Entre as músicas apresentadas, o xote "Eu só quero um xodó" e o frevo "Madeira que cupim não rói"

Os 117 anos do arcebispo emérito de Olinda e Recife dom Helder Camara, que morreu em 1999, aos 90 anos, foram celebrados neste domingo, na Igreja das Fronteiras, área central do Recife.

O padre Fábio Potiguar presidiu a missa e no sermão destacou o homem defensor da democracia e dos direitos humanos. Padre Fábio aproveitou para lembrar que dom Helder sempre se posicionou contra toda forma de violência: o machismo, a misoginia, o feminicídio.

O advogado e ex-presidente do MDB Dorany Sampaio, que morreu em 2018 aos 91 anos, e Edvaldo Telles, e o padre José Augusto Rodrigues Esteves foram homenageados.

"Dom Helder foi um pai para mim. A passagem dele me marcou profundamente. Tive o privilégio de assistir a sua morte, ou a sua Páscoa, como ele preferia dizer", afirmou o padre José Augusto.

A cantora Bella Schneider e o maestro Eugene Lamy abriram a programação. Entre as músicas apresentadas, o xote "Eu só quero um xodó" e o frevo "Madeira que cupim não rói", uma das preferidas do religioso.

Dom Helder, cearense de coração pernambucano, tinha espírito carnavalesco. Para obedecer ao seu lema de que "a alegria não é pecado", a celebração terminou em frevo, na frente da igreja. A folia foi comandada pelo Bloco Cordas e Retalhos.

