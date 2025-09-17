A- A+

Carnaval Frevo no Planeta Galo: sustentabilidade será tema do Galo da Madrugada 2026 De acordo com Rômulo Meneses, presidente do galo, o bloco também abordará temáticas sobre inclusão e acessibilidade

“Frevo no Planeta Galo” será o tema do desfile do maior bloco de carnaval do mundo em 2026. Faltando 150 dias para o Carnaval, o Galo da Madrugada anunciou nesta quarta-feira (17) que tomará as ruas do Recife no próximo 14 de fevereiro enaltecendo a importância das práticas sustentáveis e as riquezas da fauna e flora brasileira.

De acordo com Rômulo Meneses, presidente do galo, aliadas à mensagem de preservação do planeta, o bloco também abordará temáticas sobre inclusão e acessibilidade.

Rômulo Meneses, presidente do Galo da Madrugada, explica que sustentabilidade será o tema do desfile do Galo da Madrugada 2026. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Todos os carros alegóricos estarão pautados nessa temática central e vão tanto exaltar nossas riquezas naturais quanto destacar alternativas de redução de impactos ambientais, como a reciclagem e as chamadas energias limpas e renováveis, sob a responsabilidade dos artistas plásticos Sandro Nóbrega e André Menezes”, afirmou o presidente.

Toda alegoria será confeccionado a partir dos resíduos sólidos coletados no desfile do Galo da Madrugada 2025, em parceria com doze cooperativas de catadores do Recife.

Outra novidade é a transformação das lonas usadas nos trios elétricos do desfile de 2025 em uma coleção de acessórios como ecobags, carteiras e chaveiros intitulada “Memórias do Galo” através de uma parceria da agremiação com a Comunidade Pequenos Profetas (CPP). O valor arrecadado com a venda dos produtos será totalmente destinado a CPP, para ajudar nos projetos sociais.

