RECIFE Frevo, pop nacional e brega recifense enchem o palco do Marco Zero nesse Sábado de Zé Pereira Marco Zero é o polo principal dos shows na folia recifense

Frevo, pop nacional e brega recifense encheram o palco do Marco Zero do Recife nesse Sábado de Zé Pereira (10).

Com repertório para todos os públicos, a programação contou com o Recife Matriz da Cultura Popular, Nena Queiroga, Almir Rouche e Romero Ferro, a elegância e voz poderosa de Vanessa da Mata – e a intensidade de Marcelo Falcão.



Estremecendo os milhares de foliões, a gaúcha Luísa Sonza trouxe grandes hits do pop brasileiro contemporâneo, numa noite encerrada com o beat nas alturas e muito passinho com o Recife Capital do Brega.

Conduzido pelos Neiffs, Mc Cego, Elvis, Mc Tocha, Tayara Andreza, Conde, Michelle Melo, Francine e Banda Kitara, o Recife Capital do Brega fechou a noite colocando todo mundo para fazer o passinho.



Confira a programação do Marco Zero até terça:



11 de fevereiro (domingo)

16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Clubes e escolas de samba

19h: Karynna Spinelli

20h20: Mart'nália

22h: Mumuzinho

23h40: Dilsinho

1h20: Thiaguinho

12 de fevereiro (segunda-feira)

16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de blocos líricos

20h: Matuê

21h40: Paralamas do Sucesso

23h20: Nação Zumbi

1h: Pitty



13 de fevereiro (terça-feira)

16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de maracatus de baque solto

19h: Lenine e Spok

20h40: Lia de Itamaracá & participações especiais

22h20: Samuel Rosa

0h: Alceu Valença

1h40: Elba Ramalho

3h20: Orquestrão

