Entretenimento

Frevo reúne crianças e famílias em Olinda e movimenta Sítio Histórico

Quarto Encontro de Passistas Mirins reforça tradição e participação infantil na cultura do frevo

Programação inclui apresentações da Orquestra Meninos de Olinda e do Grupo Brincantes das LadeirasProgramação inclui apresentações da Orquestra Meninos de Olinda e do Grupo Brincantes das Ladeiras - Foto: Divulgação/Assessoria Grupo Cultura Frevo Kids

O Sítio Histórico de Olinda recebe neste sábado (29) o 4º Encontro de Passistas Mirins, promovido pelo Grupo Cultural Frevo Kids. A concentração será às 15h, na Praça Laura Nigro, reunindo crianças, famílias e turistas em uma tarde dedicada ao frevo de rua.

A programação inclui apresentações da Orquestra Meninos de Olinda, do passista Ferreirinha do Frevo e do Grupo Brincantes das Ladeiras. O cortejo circulará pelas ruas do entorno, destacando coreografias tradicionais.

Formação e preservação cultural

O evento integra ações do Frevo Kids e incentiva o aprendizado de novos passistas. O encontro também busca fortalecer a participação infantil na preservação do frevo como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Grupo Cultural Frevokids (@grupo_culturalfrevokids)

Serviço

4º Encontro de Passistas Mirins de Olinda
Data: Sábado, 29 de novembro
Horário: Concentração a partir das 15h
Local: Praça Laura Nigro, próximo ao Mercado da Ribeira, Olinda
Atrações: Orquestra Meninos de Olinda, Ferreirinha do Frevo e Brincantes das Ladeiras
Realização: Grupo Cultural Frevo Kids

Com informações da assessoria

