Frevo reúne crianças e famílias em Olinda e movimenta Sítio Histórico

O Sítio Histórico de Olinda recebe neste sábado (29) o 4º Encontro de Passistas Mirins, promovido pelo Grupo Cultural Frevo Kids. A concentração será às 15h, na Praça Laura Nigro, reunindo crianças, famílias e turistas em uma tarde dedicada ao frevo de rua.

A programação inclui apresentações da Orquestra Meninos de Olinda, do passista Ferreirinha do Frevo e do Grupo Brincantes das Ladeiras. O cortejo circulará pelas ruas do entorno, destacando coreografias tradicionais.

Formação e preservação cultural

O evento integra ações do Frevo Kids e incentiva o aprendizado de novos passistas. O encontro também busca fortalecer a participação infantil na preservação do frevo como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

4º Encontro de Passistas Mirins de Olinda

Data: Sábado, 29 de novembro

Horário: Concentração a partir das 15h

Local: Praça Laura Nigro, próximo ao Mercado da Ribeira, Olinda

Atrações: Orquestra Meninos de Olinda, Ferreirinha do Frevo e Brincantes das Ladeiras

Realização: Grupo Cultural Frevo Kids

