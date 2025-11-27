Frevo reúne crianças e famílias em Olinda e movimenta Sítio Histórico
Quarto Encontro de Passistas Mirins reforça tradição e participação infantil na cultura do frevo
O Sítio Histórico de Olinda recebe neste sábado (29) o 4º Encontro de Passistas Mirins, promovido pelo Grupo Cultural Frevo Kids. A concentração será às 15h, na Praça Laura Nigro, reunindo crianças, famílias e turistas em uma tarde dedicada ao frevo de rua.
A programação inclui apresentações da Orquestra Meninos de Olinda, do passista Ferreirinha do Frevo e do Grupo Brincantes das Ladeiras. O cortejo circulará pelas ruas do entorno, destacando coreografias tradicionais.
Formação e preservação cultural
O evento integra ações do Frevo Kids e incentiva o aprendizado de novos passistas. O encontro também busca fortalecer a participação infantil na preservação do frevo como Patrimônio Imaterial da Humanidade.
Serviço
4º Encontro de Passistas Mirins de Olinda
Data: Sábado, 29 de novembro
Horário: Concentração a partir das 15h
Local: Praça Laura Nigro, próximo ao Mercado da Ribeira, Olinda
Atrações: Orquestra Meninos de Olinda, Ferreirinha do Frevo e Brincantes das Ladeiras
Realização: Grupo Cultural Frevo Kids
Com informações da assessoria