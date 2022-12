A- A+

Réveillon Frevo, samba e muito brega estão garantidos no Réveillon do Recife; confira a programação Doze artistas estarão distribuídos entre os dois polos das orlas do Pina e Boa Viagem

Um dos momentos mais aguardados do ano para os recifenses, o Réveillon das orlas do Pina e Boa Viagem está pronto para recepcionar as milhares de pessoas que festejarão a virada para o ano de 2023. A programação da festividade conta com a presença de doze artistas que se apresentarão nos dois polos ao longo da orla.

O Polo Pina está localizado nas imediações da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, bairro do Pina, Zona Sul do Recife, e conta com uma ampla estrutura de painéis de LED. Entre as atrações que animarão a festa, estão as cantoras Priscila Senna, Raphaela Santos, Michele Mello e Tayara Andreza.

Já no Polo Acaiaca, na altura do Edifício Acaiaca, bairro de Boa Viagem, a festa começa a partir das 19h30 com a abertura de Maestro Forró, seguido por Almério Martins, Marcelo Falcão, Jorge Aragão e Banda Patusco.

Já a tão aguardada queima de fogos terá duração de quinze minutos e ocorre em ambos os polos, a partir de três balsas que estarão a 400m de distância da orla. O show pirotécnico ocorre com a explosão de fogos de baixo ruído e uma maior valorização para a apresentação visual.

Ricardo Mello, secretário de Cultura da Prefeitura do Recife, fala sobre a animação de retornar com a festa após dois anos de pandemia. “É a volta do réveillon, uma tradição que a gente tem no Recife e que passamos um tempo sem viver esse momento”, destacou.

O que posso ou não levar para a orla?

Marta Lima, secretária de Controle Urbano, fala das restrições determinadas pela Prefeitura do Recife para garantir a segurança e bem estar no evento. De acordo com a secretária, os banhistas estão autorizados a levar itens como mesas, cadeiras, coolers e bebidas, desde que estas não estejam em recipientes de vidro.

Não é permitido que os banhistas levem churrasqueira ou equipamento sonoro. Também está proibida a delimitação do espaço da praia com cordas, fitas ou qualquer outro material.

Os barraqueiros e quiosqueiros da orla da praia estão autorizados a instalar os jogos de mesa a partir das 18h. Cada um dos empreendimentos pode levar 30 jogos de mesa para a faixa de areia e 20 no calçadão da praia.

Banheiros químicos serão disponibilizados em toda a extensão da orla e cerca de 80 fiscais estarão assegurando o cumprimento das medidas.

“A partir de amanhã estaremos aqui na praia fiscalizando e orientando as pessoas”, afirmou a secretária.

E quanto ao trânsito?

A segurança viária durante a noite de réveillon será garantida pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). A partir das 06h do sábado (31), a circulação de veículos na Avenida Boa Viagem será interditada e só retorna as 10h do domingo.

Já as ruas Ribeiro de Brito e Padre Bernardino Pessoa serão interditadas a partir das 06h e retornarão após a disperção das aglomerações e garantia da limpeza urbana.

Em nota, o gabinete de imprensa da Prefeitura do Recife detalha os demais bloqueios que ocorrem na região.

"Haverá bloqueio nos cruzamentos da Rua dos Navegantes com a Rua Bruno Veloso e Rua Antônio Falcão. Já os bloqueios nos cruzamentos com as ruas Padre Carapuceiro e Félix de Brito, que serão monitorados por agentes de trânsito, a passagem de veículos estará restrita a moradores e serviço de utilidade pública. Na Avenida Boa Viagem, no trecho entre a Rua Padre Bernardino Pessoa e a Rua Professor José Brandão, será proibido estacionamento. A fiscalização será rigorosa e o veículo flagrado estacionado em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla corre o risco de ser rebocado."

Vamo curtir? Confira a programação completa abaixo:

Polo Acaiaca

19h30- Maestro Forró

21h20 - Almério e Martins

23h (Virada) - Marcelo Falcão

01h - Jorge Aragão

02h40 - Patusco

Início e Intervalos - DJ Pepe Jordão

Polo Pina

19h - Valquíria Santana

20h - Priscila Senna

22h - Raphaela Santos

23h50 (Virada) - Tayara Andreza

02h - Michelle Melo

Início e Intervalos - DJ Guilherme

