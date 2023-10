Frigorífico em Afogados é flagrado furtando energia suficiente para abastecer mil casas em um mês

A- A+

Em operação conjunta com a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística (IC), a Neonergia Pernambuco encontrou, no bairro de Afogados, Zona Sul do Recife, o Frigorífico Akicarnes furtando energia elétrica - em volume suficiente que daria para abastecer cerca de mil residências no decorrer de pelo menos 30 dias.



Equipes da Neoenergia flagraram o crime por meio de uma ligação direta na rede de distribuição, sem medição. O valor deverá ser cobrado ao cliente de forma retroativa.

"Estimamos que o estabelecimento tenha consumido cerca de 125.618,82kWh por meio da ligação clandestina. É um volume alto de consumo que é pago por todos os pernambucanos", ressalta o supervisor da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.





Ele completa afirmando que "Não podemos mais aceitar este tipo de crime que penaliza toda a população, seja com o risco de acidentes, seja com o impacto na fatura”.

Furto de energia é crime

Furtar energia é crime sujeito às penalidades do Artigo 155 do Código Penal, além das consequências que podem acarretar em acidentes graves, com risco à vida, assim como traz também prejuízos à população.



De acordo com a concessionária de energia, até o momento, em 2023, foram realizadas mais de 77 mil inspeções em Pernambuco, em operações de combate ao furto de energia elétrica.



Denúncia

Através dos canais de atendimento da Neoenergia, é possível fazer denúncias do mal uso da energia com ligações clandestinas e furto por fraude no medidor.



Sem a necessidade de se identificar, o denunciante por entrar em contato com a concessionário por meio do número de telefone 116.

Veja também

Comunicação Rede pública de rádio e TV terá 72 novas emissoras