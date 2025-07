Frio e calor em excesso apresentam relação com aumento de mortes por AVC; entenda

A- A+

O frio e o calor em excesso podem trazer riscos significativos à saúde humana — ambos estão associados ao aumento de mortes por acidente vascular cerebral ( AVC). Isso se dá porque tanto temperaturas mais baixas quanto as mais altas provocam alterações no organismo.

No caso do frio, especialistas apontam que a cada queda de 5°C na temperatura, leva a um aumento de aproximadamente 5% no risco de morte por doenças cardiovasculares, dentre as quais estão o AVC.

O cenário também pode ser observado em números: mais meio milhão de pessoas morreram devido a um AVC (acidente vascular cerebral) associado a temperaturas extremas em 2019, de acordo com uma pesquisa pulicada na revista científica Neurology. Além disso, os pesquisadores apontam que as baixas temperaturas foram as principais causadoras de AVC.

"Notavelmente, a carga de AVC atribuída à alta temperatura aumentou drasticamente e continuará aumentando no futuro. O processo de aquecimento global pode ser o fator determinante", escreveram os autores.

Em meses de temperaturas baixas, como o Brasil vive em meses como junho, julho e agosto, o corpo humano precisa se reajustar.

Algumas das mudanças que ocorrem com o frio são:

Contração das artérias;

Aumento da pressão arterial;

Aceleração dos batimentos cardíacos.

Devido a essas alterações, também podem ocorrer: contração súbita das artérias (que irrigam o coração ou cérebro); o rompimento de placas de gordura que podem causar obstrução dos vasos sanguíneos; o aumento da viscosidade do sangue; e a ativação da inflamação no corpo por ação direta do frio ou por infecções respiratórias (comuns durante o inverno). Todos estes fatores aumentam os riscos da ocorrência de um AVC.

