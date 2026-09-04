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Internacional Frontex mobiliza navios no Canal da Mancha para resgatar migrantes Desde 2018, mais de 200 mil pessoas cruzaram o Canal da Mancha clandestinamente em embarcações precárias para tentar chegar ao Reino Unido em travessias perigosas

A agência europeia de controle de fronteiras Frontex mobilizará pela primeira vez navios no Canal da Mancha para resgatar migrantes que tentam chegar clandestinamente à Inglaterra a partir da França, anunciou uma prefeitura marítima francesa nesta sexta-feira (4).

Dois navios-patrulha espanhóis, o Duque de Ahumada e o Río Segura, vão zarpar em reforço às operações em setembro e outubro, e outros procedentes da Lituânia serão mobilizados de novembro a janeiro.

Estas embarcações ficarão a cargo "exclusivamente" de operações de resgate e não participarão da "interceptação no mar" de embarcações de migrantes, segundo a Prefeitura Marítima da Mancha e do Mar do Norte Norte (Prémar).

Estes meios adicionais têm como objetivo apoiar os serviços de resgate franceses "de forma temporária", acrescentou a entidade em um comunicado. Trata-se de uma novidade para navios destinados a operações de resgate, detalhou a Prefeitura Marítima à AFP.

No passado, aviões sob o mandato da Frontex já tinham sido mobilizados na região para missões de vigilância.

Desde 2018, mais de 200 mil pessoas cruzaram o Canal da Mancha clandestinamente em embarcações precárias para tentar chegar ao Reino Unido em travessias perigosas.

Desde janeiro de 2026, mais de 16.500 pessoas chegaram desta forma ao território britânico, segundo dados oficiais.

O número é 40% menor que no mesmo período de 2025. Mas a média de pessoas por embarcação foi maior.

Ao menos 16 pessoas morreram em frente à costa francesa e outras três em terra ao tentar chegar ao Reino Unido desde o início do ano, segundo um balanço da AFP a partir de fontes oficiais.

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