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TRANSPORTE

Frota de ônibus na RMR será reforçada com 542 viagens extras para o segundo dia de provas do Enem

Com a ampliação, o número de viagens aumentará de 1.657 para 2.199

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Linhas de ônibus terão reforço no segundo dia provas do EnemLinhas de ônibus terão reforço no segundo dia provas do Enem - Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco

Estudantes que vão se deslocar de transporte público para realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (15), contarão com reforço de ônibus em 36 linhas que circulam na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Na data, haverá uma operação especial com 542 viagens extras com o objetivo de facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. Com a ampliação, o número de viagens aumentará de 1.657 para 2.199, segundo informou o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM).

"Além do reforço operacional, cerca de 46 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino serão beneficiados com a gratuidade no transporte público. O benefício será garantido por meio do cartão Vem Passe Livre RMR, que já permite o deslocamento gratuito dos alunos entre casa e escola durante a semana", ressaltou o CTM.

Confira as 36 linhas de ônibus que terão reforço neste domingo (15):

O Grande Recife orienta que os candidatos consultem a plataforma Rumo, que permite verificar itinerários e horários das linhas.

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Em caso de elogios, sugestões, solicitações, reclamações ou denúncias, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do CTM pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, todos os dias, das 8h às 18h.

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