Frota de ônibus na RMR será reforçada com 542 viagens extras para o segundo dia de provas do Enem
Com a ampliação, o número de viagens aumentará de 1.657 para 2.199
Estudantes que vão se deslocar de transporte público para realizar o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (15), contarão com reforço de ônibus em 36 linhas que circulam na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Na data, haverá uma operação especial com 542 viagens extras com o objetivo de facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. Com a ampliação, o número de viagens aumentará de 1.657 para 2.199, segundo informou o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM).
"Além do reforço operacional, cerca de 46 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino serão beneficiados com a gratuidade no transporte público. O benefício será garantido por meio do cartão Vem Passe Livre RMR, que já permite o deslocamento gratuito dos alunos entre casa e escola durante a semana", ressaltou o CTM.
Confira as 36 linhas de ônibus que terão reforço neste domingo (15):
- 020 – Candeias/TI Tancredo Neves
- 021 – TI Joana Bezerra/Shopping RioMar
- 080 – Joana Bezerra/Boa Viagem
- 101 – Circular (C. da Boa Vista/Rua do Sol)
- 138 – Zumbi do Pacheco/TI Tancredo Neves
- 149 – TI Cavaleiro/Zumbi do Pacheco
- 164 – Marcos Freire/TI Cajueiro Seco
- 165 – Muribeca dos Guararapes/TI Cajueiro Seco
- 181 – Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco
- 185 – TI Cabo
- 202 – TI Barro/TI Macaxeira (Várzea)
- 205 – TI Barro/UR-05 (BR-101)
- 252 – Vila Rica/TI Jaboatão
- 330 – Casa Amarela/CDU (Av. Caxangá)
- 520 – TI Macaxeira/Parnamirim
- 522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)
- 624 – Brejo
- 640 – Guabiraba/Derby
- 642 – Córrego do Jenipapo
- 645 – Av. Norte (Macaxeira)
- 710 – Beberibe/Derby
- 760 – Dois Unidos/Derby
- 844 – Santa Casa/TI Xambá
- 861 – TI Xambá/TI Joana Bezerra
- 881 – TI Xambá/Rio Doce (Getúlio Vargas)
- 1909 – TI Pelópidas/TI Joana Bezerra
- 1912 – Caetés I/TI Abreu e Lima
- 1913 – TI PE-15/TI Joana Bezerra
- 1963 – TI PE-15/TI Igarassu (Sítio Histórico)
- 1986 – TI PE-15/TI Rio Doce
- 1992 – Pau Amarelo
- 2043 – TI CDU/TI Joana Bezerra (Parador)
- 2402 – Parque Capibaribe/Caxangá
- 2431 – TI CDU/TI Caxangá (UFPE)
- 2466 – Vera Cruz/TI Camaragibe.
O Grande Recife orienta que os candidatos consultem a plataforma Rumo, que permite verificar itinerários e horários das linhas.
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