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ESTADOS UNIDOS Frustrados com Trump, eleitores querem mudança em Washington, mostra pesquisa Levantamento mostra que eleitores registrados que se identificam como democratas estão mais entusiasmados do que os republicanos para votar

Uma forte maioria dos eleitores americanos acredita que o presidente dos EUA, Donald Trump, está aquém do esperado no país e no cenário internacional e quer mudanças significativas nas próximas eleições legislativas de meio de mandato, segundo uma nova pesquisa AP-NORC que acende sinais de alerta importantes para o Partido Republicano em um momento crucial.

O levantamento da The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostra que eleitores registrados que se identificam como democratas estão mais entusiasmados do que os republicanos para votar. Mais eleitores querem que os democratas assumam o controle do Congresso e têm uma visão mais negativa dos republicanos.

A vantagem democrata é pequena em alguns quesitos, mas, em conjunto, os resultados desenham um cenário desafiador para os republicanos, que se mantêm no controle do Congresso sob o peso de uma guerra impopular com o Irã e da alta dos preços no país.

Cerca de 8 em cada 10 eleitores, no total, dizem que a economia ou o custo de vida estão entre seus principais temas para a eleição, enquanto aproximadamente dois terços afirmam o mesmo sobre saúde e a guerra com o Irã. Outros temas em que Trump costuma ter mais força - como imigração ou criminalidade - aparecem como prioridades menores.

"O mundo está andando para trás. A gente mal consegue pagar as coisas", disse Diana Walker, democrata de 65 anos, de Decatur, na Geórgia. "Todo mundo está para baixo. Não me importa se você é democrata ou republicano, estamos todos sofrendo."

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