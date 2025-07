A- A+

Frutado, metálico ou mofado? Especialista explica o que 5 odores do seu hálito diz sobre você O cheiro do hálito pode ser um sinal de alerta precoce de problemas de saúde sistêmicos, como: diabetes ou disfunção hepática

A maioria das pessoas acredita que o mau hálito, conhecido como halitose, é proveniente de uma limpeza dentária inadequada ou do consumo excessivo de certas substâncias, como o café ou o cigarro.

E isso também pode acontecer, porém, pesquisas sugerem que o odor do hálito pode ser um sinal de alerta precoce de problemas de saúde sistêmicos, como: diabetes ou disfunção hepática.

"Seu hálito pode oferecer uma janela surpreendente para sua saúde", disse o Técnico em Saúde Bucal, Allen Zhang.

O especialista diz que há cinco tipos de hálito comumente ignorados que podem indicar um problema de saúde.

Frutado

Semelhante à acetona, esse odor pode indicar diabetes mal controlado. Pesquisas sugerem que hálito com cheiro de fruta pode ser um sinal de altos níveis de cetona no sangue, o que pode ocorrer em indivíduos com a condição.

“As pessoas afetadas podem apresentar hálito com cheiro de balas de pera ou removedor de esmalte”, afirma Zhang.

Metálico

Esse cheiro pode sugerir que alguém sofre de disfunção renal ou exposição a metais pesados. Esse sintoma surge quando os rins não conseguem remover eficazmente os resíduos do corpo, incluindo a ureia, que forma amônia quando misturada à saliva.

A presença de amônia na respiração pode, às vezes, ser percebida como tendo um tom metálico.

Cheiro de peixe

“Um hálito com cheiro de peixe pode indicar uma condição chamada trimetilaminúria”, explicou Zhang.

Distúrbio metabólico em que o corpo não consegue decompor a trimetilamina, um composto que tem cheiro de peixe podre. Ele também pode indicar problemas no fígado, especificamente relacionados a uma condição chamada fetor hepático, descrito como "sopro dos mortos".

Isso ocorre quando o fígado não consegue filtrar adequadamente certas toxinas do sangue. Como o dimetilsulfeto, que podem se acumular no sangue e ser exaladas, causando o odor característico.

Ovo podre

Hálito com cheiro de enxofre ou de ovo podre pode ser um indicador de problemas gastrointestinais. O cheiro é causado pelo gás sulfídrico, que pode ser produzido durante a digestão.

Mofado

Por fim, hálito mofado pode significar que há algo errado com seus rins ou ser um sinal de insuficiência hepática. "Essas são pistas de diagnóstico e não apenas sinais de alerta de higiene", disse Zhang.

