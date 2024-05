Frutas cítricas, vegetais e grãos: especialista orienta como aumentar a imunidade das crianças

A- A+

Já ouviu aquele conselho de que o prato deve ser colorido na hora da refeição, certo? Ele é absolutamente verdadeiro - em especial para as crianças.

Especialistas apontam que alguns alimentos são essenciais para turbinar a imunidade dos pequenos. São eles:

1- Frutas cítricas (laranja, limão, kiwi e tangerina, ricos em vitamina C);

2- Vegetais verdes escuros (espinafre e brócolis, ricos em vitaminas e minerais essenciais);

3- Iogurte natural (contém probióticos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico);

4- Castanhas e sementes (amêndoas, castanha-do-pará e sementes de girassol, ricas em vitaminas);

5- Grãos integrais (arroz integral, quinoa e aveia, fornecem energia e nutrientes essenciais);

6- Proteínas magras (peixe, frango e carne magra, importantes para a construção e reparação de tecidos).

“Ao incluir as frutas, os legumes, as verduras, os grãos integrais, as proteínas magras e os laticínios com pouca gordura, garantimos que os pequenos recebam todos os nutrientes importantes para seu crescimento”, detalha a nutricionais Bárbara Godoi.

Muitos pais ou responsáveis devem estar se perguntando, como devo fazer para melhorar a alimentação do meu filho se tenho uma vida corrida? A nutricionista destaca que organizar uma alimentação nutritiva para os pequenos pode ser desafiador, mas algumas estratégias ajudam no dia a dia:

Planejamento: reserve um tempo para planejar as refeições da semana e faça uma lista de compras com alimentos saudáveis, usem o congelamento a seu favor.

Opções práticas: mantenha opções saudáveis e práticas à mão, como frutas cortadas, vegetais lavados e porções individuais de iogurte.

Envolvimento das crianças: envolva as crianças no processo de preparação das refeições, incentivando escolhas saudáveis e criando momentos de interação familiar.

Ensine as crianças sobre a importância de uma alimentação equilibrada e os benefícios dos diferentes alimentos para a saúde.

Agora atenção para os alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares adicionados, gorduras saturadas, sódio e aditivos químicos que prejudicam a saúde.



Além disso, é importante evitar o consumo excessivo de refrigerantes, doces, salgadinhos e fast food que podem contribuir para problemas de saúde a longo prazo, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. É sempre bom priorizar alimentos naturais e nutritivos na rotina das crianças.

Um suco diferenciado de laranja sempre é uma boa opção. Confira a receita:

150 ml de água de coco natural

1 laranja

½ cenoura

1/2 maçã

1 rodela pequena de gengibre fresco

Hortelã a gosto



Modo de preparo:

Bate tudo no liquidificador.

Estes nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico e proteger o corpo contra doenças e infecções. Além disso, é uma opção deliciosa e refrescante.

