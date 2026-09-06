FT: aprovação de Trump cai a 33%, menor nível do levantamento; economia e custo de vida pesam

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A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para o menor nível registrado em levantamento do Financial Times, em meio ao desgaste com a economia e o custo de vida a menos de dois meses das eleições de meio de mandato (midterms, em inglês), informou o jornal.

Segundo pesquisa nacional do instituto Focaldata, 33% dos eleitores registrados aprovam o desempenho de Trump - o menor índice desde maio, quando o Financial Times começou a medir a pergunta, e três pontos abaixo do mês anterior.



O levantamento também aponta queda entre republicanos: a aprovação de Trump nesse grupo recuou para 72%, mínima histórica na série do FT. O jornal atribui o movimento ao pessimismo com a economia e à rejeição às tarifas e à política comercial do presidente.

O FT destaca ainda que a guerra com o Irã, que Trump não conseguiu encerrar, elevou nos últimos seis meses os custos de financiamento dos EUA e pressionou preços de combustível e bens de consumo. Na sexta-feira, 4, o preço do diesel nos EUA atingiu recorde de US$ 5,85 por galão, segundo a AAA.





De acordo com a pesquisa, quase dois terços dos eleitores disseram que a economia está indo na direção errada e 57% afirmaram estar em pior situação financeira sob Trump, ante 53% no mês anterior. Entre republicanos, apenas 53% aprovaram a condução de empregos e economia - queda de quase 8 pontos em um mês, segundo o FT.



Na área comercial, 56% desaprovaram a decisão de Trump de impor tarifa de 50% sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses, incluindo mais de 60% dos independentes e quase um terço dos republicanos. O FT relata que o Canadá reagiu com tarifas retaliatórias de até 50% sobre importações americanas, ampliando a guerra comercial e aumentando temores de preços mais altos.



O jornal afirma que Trump tem se colocado no coração da campanha republicana das eleições de meio de mandato, com uma convenção inédita de dois dias do Comitê Republicano Nacional prevista para a próxima semana em Dallas.

Mas a estratégia pode ter efeito contrário: 46% disseram que Trump dificulta a vitória de candidatos republicanos ao Congresso e 47% dos independentes afirmaram que um endosso de Trump os tornaria menos propensos a apoiar um candidato. No cenário de voto genérico para o Congresso, os democratas aparecem com vantagem de 7,5 pontos sobre os republicanos, acima dos 5 pontos do mês anterior.



A pesquisa foi realizada online entre 28 de agosto e 1º de setembro, com 1.914 eleitores registrados, e margem de erro de 2,6 pontos percentuais, segundo o FT. A Casa Branca disse ao jornal que o governo segue comprometido com uma agenda de cortes de impostos, desregulamentação e expansão energética, citando o relatório de emprego de agosto como evidência de criação de vagas no setor privado.

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