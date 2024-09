A- A+

AMÉRICA DO NORTE John se torna um furacão novamente na costa do Pacífico do México Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, às 12h00 GMT (09h00 no horário de Brasília), o fenômeno estava a 90 quilômetros do porto de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán (oeste), e registrava ventos sustentados de 115 quilômetros po