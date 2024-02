Fuga em prisão de Mossoró: polícia acha pegadas e camisetas em caçada a detentos

Moradores da cidade de Mossoró (RN) relatam ter avistado nesta sexta-feira (16) duas pessoas que podem ser os foragidos da penitenciária federal da cidade. O Estadão apurou que os investigadores que atuam nas buscas pelos criminosos também encontraram pertences que seriam dos detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, como camisetas e uma toalha. Foram identificadas ainda pegadas que seriam dos criminosos na região

Na manhã desta sexta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também prorrogou as restrições impostas aos presídios federais até o dia 21 de fevereiro, quinta-feira. A medida suspende banho de sol, visitas e atividades educacionais e religiosas nas unidades. Foi a primeira fuga de um presídio federal desde 2006, quando o modelo começou a ser implementado.





O cerco aos criminosos começou a se fechar, de acordo com autoridades e policiais que acompanham o caso. Após moradores de Mossoró terem visto os foragidos e rastros dos prisioneiros terem sido encontrados, a expectativa é de que eles sejam capturados em breve. Atualmente, cerca de 300 agentes atuam nas buscas em um perímetro de 15 quilômetros ao redor da penitenciária federal.

Conforme o ministério, os agentes utilizam drones, equipamentos que medem a temperatura corporal e aeronaves para realizar as buscas, além do apoio de forças estaduais. Essa é a primeira crise enfrentada pelo novo titular da pasta, Ricardo Lewandowski

Detentos escalaram luminária para escapar

Na quinta-feira (15), o ministro detalhou a dinâmica da fuga. Os criminosos escalaram uma luminária na cela, chegaram ao teto do presídio e conseguiram alcançar o pátio, onde era realizada uma obra de manutenção. Ali, encontraram uma brecha em um tapume e usaram alicate para cortar o alambrado que dá acesso ao exterior. O Estadão apurou que os detentos ficavam em celas vizinhas, o que facilitou a comunicação entre eles.

Segundo o governo federal, o presídio tinha diversas falhas em sua construção, o que também tornou a fuga mais fácil. "Outro fator é que o presídio estava passando por uma reforma interna, havia operários dentro da unidade, ferramentas que não estavam devidamente acondicionadas e trancadas", disse Lewandowski.

"Possivelmente, estavam espalhadas ao alcance das pessoas que realizaram a fuga. Havia defeitos na construção do presídio. Houve uma fuga pela luminária da cela e, ao invés de a luminária e o entorno estarem protegidos por laje de concreto, estava protegida e fechada com um simples trabalho comum de alvenaria", acrescentou o ministro.

Medidas

Lewandowski anunciou uma série de medidas para fortalecer a segurança dos presídios. Segundo o ministro, o governo construirá muralhas nas unidades prisionais do País (Mossoró; Catanduvas, no Paraná; Brasília; Porto Velho (RO) e Campo Grande (MS).

Além disso, prevê incrementar o sistema de monitoramento e convocar agentes penitenciários aprovados em concurso. Nesta sexta, o governo enviou ofício ao Ministério da Gestão e Inovação solicitando a convocação dos servidores.