Medida preventiva Fugini: tire as principais dúvidas sobre a suspensão dos alimentos pela Anvisa Nenhum produto da marca pode ser produzido, vendido ou consumido no Brasil depois que a agência encontrou falhas na fabricação

Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução em que suspende a fabricação, a comercialização, a distribuição e o consumo dos produtos da marca brasileira Fugini.

A medida, de caráter preventivo, foi tomada depois que uma inspeção detectou falhas na fábrica da empresa em Monte Alto, São Paulo.

Segundo a agência, “essas falhas podem impactar a qualidade e a segurança do produto final" e a suspensão "ficará válida até que a empresa adeque o processo de fabricação de seus produtos às boas práticas”.

Tire abaixo as principais dúvidas em relação à suspensão dos produtos, como quais estão envolvidos, o que fazer caso tenha consumido um deles e quais foram os erros encontrados na fábrica pela autoridade sanitária.

Quais produtos da Fugini foram suspensos?

A suspensão da Anvisa engloba todos os produtos vendidos pela Fugini. Os principais conhecidos são os molhos de tomate, as conservas vegetais, como milhos, e outros molhos, como maioneses e mostardas. Nenhum deles deve ser adquirido ou consumido no país.

Consumi um produto da Fugini, o que devo fazer?

Todos os produtos foram suspensos por erros encontrados na fábrica que podem comprometer a integridade dos alimentos, porém a Anvisa não informou ter identificado nenhuma substância danosa por enquanto nos alimentos em si.

A exceção são unidades da maionese produzidas no período de 20/12/2022 a 21/3/2023 (saiba identificá-las na sexta pergunta). Isso porque nesses produtos foi identificado o uso de matéria-prima vencida na fabricação, o que torna o seu consumo impróprio.

De todo modo, a orientação é que os indivíduos que consumiram tais alimentos monitorem o surgimento de sintomas que possam indicar alguma reação incomum, como diarreia, vômitos e náuseas. Se for o caso de sintomas graves, ou persistentes, o ideal é que busquem atendimento médico.

Quando os produtos foram suspensos?

A resolução 1028/2023, que suspendeu os produtos da Fugini, foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União na última segunda-feira. Segundo a agência, a decisão foi tomada depois da realização de uma inspeção sanitária conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância Sanitária municipal de Monte Alto.

Por que a Anvisa suspendeu os produtos da Anvisa?

De acordo com a resolução, a suspensão foi decorrente de “falhas graves de Boas Práticas de Fabricação verificadas durante inspeção”. Segundo o texto, os erros estão relacionados “à higiene, controle de qualidade e segurança de matérias-primas e produto final, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros”.

Até quando os produtos estarão suspensos?

A Anvisa determinou que a suspensão é válida até que a empresa adeque a fábrica dos produtos em Monte Alto às boas práticas de fabricação, o conjunto de normas sanitárias impostas pela agência para a produção de alimentos.

Os produtos da Fugini estão sendo recolhidos? O que devo fazer se tiver em casa?

Para quase todos os produtos, a medida envolve apenas uma proibição da fabricação, venda, distribuição e uso. Portanto, quem tiver um alimento da marca Fugini em casa deve apenas deixar de consumi-lo e descartá-lo.

Porém, os lotes de maionese cuja formulação envolveu ingredientes vencidos estão sendo recolhidos. “A medida foi adotada em razão do uso de matéria-prima vencida na fabricação da maionese” dessas unidades.

“Esse fato foi constatado na inspeção sanitária conjunta (...) Conforme o Código de Defesa do Consumidor, alimentos vencidos, incluindo suas matérias-primas, são considerados impróprios para o consumo, e a sua exposição à venda ou ao consumo é considerada infração sanitária. Assim, o recolhimento dos alimentos visa retirar do mercado produtos que representem risco ou agravo à saúde do consumidor”, destaca a agência.

Tratam-se das maioneses com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024, ou lotes com vencimento até dezembro de 2023 cuja numeração seja iniciada por 354. “Estabelecimentos comerciais e consumidores que tiverem os lotes da maionese citados na resolução não devem utilizá-los e devem entrar em contato imediato com a empresa Fugini Alimentos Ltda., que deverá realizar seu recolhimento”, diz a Anvisa.

Quais os produtos mais vendidos da Fugini?

Segundo o site da Fugini, os produtos mais vendidos são o extrato de tomate, o milho em conserva e as ervilhas em conserva. Confira a lista completa abaixo:

Extrato de tomate

Milho em conserva

Ervilhas em conserva

Molho de tomate tradicional

Maionese tradicional

Amendocrem tradicional

Ketchup tradicional

Goiabada

Molho branco

Seleta de legumes em conserva

Molho de tomate peneirado

Milho crocante

Dueto em conserva

