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justiça 'Fui um tolo', diz Musk em julgamento contra a OpenAI Seu segundo dia de depoimento perante o tribunal federal de Oakland (Califórnia) foi tenso

Elon Musk enfrentou nesta quarta-feira (29) um intenso interrogatório no julgamento contra a OpenAI, empresa desenvolvedora do ChatGPT, à qual acusa de tê-lo enganado ao transformar um projeto altruísta em uma máquina de gerar lucros.

Seu segundo dia de depoimento perante o tribunal federal de Oakland (Califórnia) foi tenso. Inclusive, o proprietário da Tesla e da SpaceX chegou a se autodefinir como "tolo" por emprestar dinheiro para construir um projeto sem fins lucrativos.

Musk, que ajudou a cofundar a OpenAI em 2015 junto com Sam Altman e outras figuras do Vale do Silício, pediu que a empresa seja obrigada a voltar a ser uma organização puramente sem fins lucrativos.

Ele também busca a destituição de Altman e do presidente da empresa, Greg Brockman.

"Suas perguntas não são simples. Estão pensadas para me enganar", queixou-se Musk ao principal advogado da OpenAI, William Savitt.

"Senhor Musk, o senhor é um sujeito inteligente. Estou lhe fazendo perguntas que, em sua maioria, têm resposta de sim ou não", retrucou Savitt.

Os advogados de defesa pretendiam desmontar a versão que Musk havia construído durante o interrogatório conduzido por seu próprio advogado.

Em horas de depoimento, Musk — que deixou o projeto em 2018 — insistiu que foi pego de surpresa pela transformação da OpenAI em uma importante empresa tecnológica com fins lucrativos.

"Dei a eles 38 milhões de dólares em financiamento praticamente gratuito, que depois usaram para criar uma empresa com fins lucrativos avaliada em 800 bilhões de dólares. Literalmente, fui um tolo", declarou Musk perante o tribunal nesta quarta-feira, antes de começar o interrogatório dos advogados da OpenAI.

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