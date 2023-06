Fumaça de incêndio em aterro sanitário se espalha em Teresópolis e provoca transtornos

A- A+

O incêndio em um aterro sanitário em Teresópolis, na região serrana fluminense, se espalhou pela cidade, causando transtornos à população na manhã desta segunda-feira (26). Segundo a prefeitura municipal, as aulas foram suspensas em escolas próximas ao incêndio.

A prefeitura também recomenda o uso de máscaras por pessoas que sofram com doenças respiratórias como asma e bronquite.

O incêndio atingiu o aterro sanitário do Fischer por volta das 5h. Em nota divulgada por volta das 10h, a prefeitura informou que a fumaça já tinha se dissipado em alguns locais. A expectativa é que a situação se normalize nas próximas horas.

De acordo com a prefeitura, a suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. As investigações para apurar as causas do incidente e identificar possíveis responsáveis já começaram.

