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América do Norte Fumaça de incêndios florestais no Canadá se espalha pelos EUA Na manhã desta sexta-feira, 17, o monitor da empresa IQAir indicava Detroit, Chicago, Washington DC e Nova York como as quatro cidades com o ar mais poluído do mundo

Uma fumaça intensa e com forte odor de incêndios florestais escureceu os céus dos Estados Unidos na quinta-feira, 16, do entorno dos Grandes Lagos a partes da Costa Leste, reduzindo a visibilidade e levando autoridades a alertarem que respirar o ar ao ar livre poderia ser perigoso.

Autoridades de várias cidades recomendaram que moradores permanecessem em ambientes fechados ou usassem máscaras ao sair, enquanto a qualidade do ar atingiu níveis de insalubre a perigosos - o que significa que a exposição pode ser prejudicial para qualquer pessoa, independentemente das condições de saúde.

Na manhã desta sexta-feira, 17, o monitor da empresa IQAir indicava Detroit, Chicago, Washington DC e Nova York como as quatro cidades com o ar mais poluído do mundo.

A fumaça vem de incêndios que queimam principalmente no Canadá, mas também no norte de Minnesota. Um sistema persistente de alta pressão atmosférica reteve a fumaça próxima ao solo, afirmou o meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA em Detroit, Steven Freitag.

"De fato, ela chegou com força aqui, e os níveis estão realmente extremos", disse Freitag, observando que a visibilidade em algumas áreas caiu para cerca de 800 metros.

"É assustador", disse o chef Omar Mitchell, de 50 anos, enquanto olhava para o céu. Ele usava uma máscara ao caminhar até seu restaurante em Detroit. "Você não sabe necessariamente quais podem ser os efeitos colaterais. Eles podem aparecer dias ou meses depois."

Por causa da poluição, partículas microscópicas podem se alojar profundamente nos pulmões e entrar na corrente sanguínea, levando a problemas cardíacos e pulmonares e contribuindo para outros problemas de saúde de longo prazo.

Céu fica amarelo em alguns locais

Ao menos 10 cidades dos EUA - como Detroit - estão sob alerta de qualidade do ar perigosa. Na região de Chicago, a qualidade do ar variava de muito insalubre a perigosa.

O meteorologista Jake Petr, do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, disse que, mesmo que ventos vindos do noroeste limpem o céu como esperado no fim desta semana, a fumaça pode continuar retornando até que os incêndios sejam controlados. Isso pode levar meses, até que neve no Canadá e no norte de Minnesota, segundo autoridades.

Bill Ostrowski, de 76 anos, usava uma máscara enquanto caminhava pelo centro de Chicago, onde a fumaça dos incêndios florestais encobria os arranha-céus. "Tem um cheiro ruim. Não é um bom sinal quando você acorda de manhã e consegue sentir o cheiro do ar", disse Ostrowski.

Em Saint Paul, em Minnesota, o céu estava com um "brilho amarelo", afirmou Brent Williams, chefe do Departamento de Solo, Água e Clima da Universidade de Minnesota. Segundo ele, a região "pode enfrentar semanas ou meses de fumaça contínua e focos de incêndio que reaparecem de tempos em tempos, à medida que os ventos mudam de direção".

Um estudo publicado neste ano descobriu que a exposição prolongada a pequenas partículas presentes na fumaça de incêndios florestais contribuiu para uma média de 24,1 mil mortes por ano nos 48 Estados continentais dos EUA.

A exposição de longo prazo pode agravar problemas de saúde já existentes e levar a uma série de doenças crônicas e fatais, incluindo problemas respiratórios, doenças cardiovasculares e neurológicas, além de morte prematura.

Nova York cancela atividades e distribui máscaras

Na região da cidade de Nova York, uma névoa espessa com tons alaranjados e amarelos cobriu o céu pela manhã e encobriu parcialmente o horizonte de Manhattan.

Autoridades municipais abriram centros de resfriamento, enquanto autoridades de saúde recomendaram que os nova-iorquinos limitassem atividades físicas intensas e prolongadas ao ar livre As escolas, parques e outros órgãos da cidade transferiram atividades para ambientes internos, remarcaram eventos e ajustaram operações. Autoridades estaduais distribuíram dezenas de milhares de máscaras faciais em terminais de transporte e outros locais de grande circulação.

A terapeuta Gwen Moseley, de 65 anos, estava entre os primeiros frequentadores da Biblioteca Rosedale, no Queens, a aproveitar as máscaras gratuitas. Ela disse que passa grande parte do dia na rua trabalhando com crianças com autismo.

"Quem quer ficar respirando isso? Não é saudável", disse Gwen enquanto esperava para se encontrar com um jovem paciente. "Quando estou caminhando, sinto a irritação na garganta."

Segundo a meteorologista Maureen Hastings, do Serviço Nacional de Meteorologia, a fumaça pode se deslocar para o sul por algum tempo nesta sexta-feira, 17, mas deve retornar durante a noite.

O Departamento de Conservação Ambiental do Estado alertou para a possibilidade de picos temporários de qualidade do ar "muito insalubre" de Buffalo, no oeste, até Rochester, às margens do Lago Ontário, Syracuse, na região central, e a região metropolitana de Nova York.

Autoridades da Filadélfia recomendaram que moradores evitassem atividades intensas e permanecessem em ambientes fechados ou usassem máscaras N95 ou KN95 ao sair.

"Hoje não é o dia para começar seu plano de treinamento para uma maratona", disse a médica Palak Raval-Nelson, comissária de Saúde Pública da cidade.

Incêndios em Minnesota se espalham

Em Minnesota, equipes de bombeiros florestais vasculharam na quinta-feira, 16, uma área remota de natureza selvagem em busca de pessoas que ainda pudessem estar no local, dias após incêndios florestais levarem ao fechamento da região.

Na terça-feira, 14, autoridades fecharam a área de Boundary Waters, na fronteira entre os EUA e o Canadá. Na ocasião, entre 6 mil e 10 mil pessoas estavam dentro da área, mas funcionários da Floresta Nacional Superior estimaram no dia seguinte que haviam localizado 90% delas, disse Karen Harrison, porta-voz de agências estaduais e federais envolvidas na operação.

Ela afirmou que a fumaça está dificultando os voos de helicópteros e que os incêndios continuam se espalhando apesar dos esforços de combate.

"Os incêndios continuarão presentes na paisagem até o outono, e alguns focos permanecerão ativos até a chegada da cobertura de neve", disse Harrison.

Na quarta-feira, a Força Aérea Real Canadense retirou 11 adolescentes de Minnesota e quatro funcionários de uma área atingida por incêndios em um parque provincial de Ontário, no Canadá, localizado a cerca de 282 quilômetros ao norte da fronteira com Minnesota.

Autoridades de Ontário solicitaram ajuda adicional ao governo federal, sobretudo apoio aéreo para evacuar comunidades remotas. "Estamos preparados e daremos todo o apoio adicional necessário", garantiu o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney

Os incêndios florestais no Canadá devastaram 1,9 milhão de hectares neste ano, menos do que em 2023 e 2025, segundo as estatísticas oficiais mais recentes.

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