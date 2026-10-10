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AMAZONAS Fumaça de incêndios leva Manaus a fechar escolas A Amazônia sofre os efeitos do fenômeno climático El Niño

A cidade de Manaus, de 2,3 milhões de habitantes, suspendeu nesta sexta-feira as atividades escolares da rede municipal, devido à fumaça de centenas de incêndios florestais, que prejudicou a qualidade do ar, informou a Prefeitura.

A Amazônia sofre os efeitos do fenômeno climático El Niño, que aumenta as temperaturas e provoca secas na região. A prefeitura de Manaus atribuiu a piora na qualidade do ar aos 749 focos de incêndio contabilizados na última quarta-feira no estado do Amazonas.

"Tanto a fumaça quanto o calor realmente colaboram para problemas respiratórios. Dá aquela agonia", descreveu ontem à AFP o servidor público Erlan de Santos, 55.

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O fechamento das escolas "visa a preservar a saúde, segurança e o bem-estar dos estudantes, profissionais da educação e de toda a comunidade escolar", ressaltou a Prefeitura, sem anunciar uma data de reabertura.

A temperatura chegou aos 40°C e autoridades recomendaram que a população evite praticar exercícios ao ar livre.

No mês passado, Manaus passou vários dias coberta pela fumaça de incêndios. O estado do Amazonas registrou 3.700 focos em setembro, quase quatro vezes mais do que no mesmo mês de 2025, segundo dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O El Niño se anuncia particularmente severo neste ano, com um pico em dezembro. A preservação da Amazônia é fundamental para frear o aquecimento global.

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