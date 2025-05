Fumaça preta: segundo dia de Conclave começa sem papa eleito; votações continuam

A- A+

O segundo dia do Conclave começou como terminou o primeiro: sem um novo papa eleito. A fumaça preta voltou a ser vista da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, às 6h51 desta quinta-feira (8, horário de Brasília).

A fumaça preta indica que os 133 cardeais eleitores ainda não escolheram o novo pontífice da Igreja Católica. O papa eleito deve somar ao menos 89 votos, o equivalente a dois terços. Assista ao momento:



As votações começaram na quarta-feira (7) e a fumaça preta foi vista pela primeira vez neste Conclave às 16h01 (horário de Brasília). Nesta quinta-feira, duas votações já foram feitas, culminando na primeira fumaça preta do dia, e mais duas estão previstas para o turno da tarde.

Segundo as previsões da Santa Sé, a terceira rodada de votação desta quinta-feira deve acabar perto de 12h30. Se houver uma definição, a fumaça sairá branca. Caso não, não será expelida fumaça da chaminé e uma quarta votação será feita pelos cardeais.

O resultado dessa eventual quarta votação deverá ser revelado ao mundo por volta das 14h. Em caso de eleição, fumaça branca. Sem definição, outra vez sairá a fumaça preta.

Caso mantenha o padrão dos últimos dois Conclaves, este poderá ser encerrado nessas votações que restam à tarde. Isso porque Bento XVI (em 2005) e Francisco (em 2013) foram eleitos no segundo dia.



Nenhum Conclave do início do século XX até o último durou mais do que quatro dias. Especialistas em Vaticano acreditam que até esta sexta-feira (9) o novo papa deverá ser eleito.

Dezenas de milhares de fiéis se reuniram na Praça de São Pedro nesta quinta-feira e seguem acompanhando a movimentação que é anunciada pela chaminé.

Confira fotos da fumaça preta:



Segundo dia de Conclave chega a três votações sem consenso entre os cardeais | Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Segundo dia de Conclave chega a três votações sem consenso entre os cardeais | Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Segundo dia de Conclave chega a três votações sem consenso entre os cardeais | Foto: Filippo Monteforte/AFP

Segundo dia de Conclave chega a três votações sem consenso entre os cardeais | Foto: Filippo Monteforte/AFP

Segundo dia de Conclave chega a três votações sem consenso entre os cardeais | Foto: Filippo Monteforte/AFP

Veja também