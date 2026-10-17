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QUEIMADAS Fumaça traz qualidade de ar em nível 'perigoso' em Manaus; cientista recomenda não sair de casa Cenário também reduziu a visibilidade e impediu a ocorrência de operações aéreas de combate a incêndios, segundo o Ibama

A fumaça intensa provocada por incêndios florestais em Manaus, que esteve no centro de 19 episódios em pouco mais de um mês, provocou uma qualidade de ar em nível "perigoso" na manhã deste sábado. Neste cenário, o epidemiologista Jesem Orellana, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), recomendou que a população evite sair de casa.

A plataforma internacional IQAir aponta que a concentração de partículas finas de poluição chegou a 59,2 vezes o valor recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O cenário de fumaça intensa também reduziu a visibilidade e impediu a ocorrência de operações aéreas de combate a incêndios, segundo o Ibama.

Por volta das 8h40 da manhã deste sábado, o índice de qualidade do ar em Manaus alcançou 657 pontos. Naquele momento, a diferença para a segunda capital mais poluída era grande: Porto Velho, em Rondônia, marcava 65 pontos.

Para Orellana, as autoridades estaduais e municipais devem considerar suspender parte das atividades a partir de segunda-feira caso os níveis de poluição continuem altos.

"Este é provavelmente, o pior dia do ano, em termos de fumaça tóxica! Quem puder fique em casa, com portas e janelas fechadas, especialmente crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades respiratórias e cardiovasculares", afirmou o epidemiologista.

Também neste sábado, o prefeito da capital do Amazonas, Renato Junior (Avante), pediu que autoridades estaduais nacionais e internacionais ajudem Manaus no enfrentamento das queimadas.

— Manaus está sendo sufocada e o mais revoltante é que a nossa cidade não está promovendo as queimadas, mas está pagando um preço altíssimo por elas e isso é inaceitável — disse.

O prefeito culpa outros municípios pelas chamas e afirma que sua gestão municipal tem adotado medidas ambientais.

— Manaus não está em chamas. As chamas vêm de outros municípios e até de outros estados. Enquanto a fumaça sufoca e prejudica o nosso povo, a nossa gente, faço um apelo a todas as autoridades estaduais, nacionais e até internacionais. Manaus precisa de socorro.

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