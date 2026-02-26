Qui, 26 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Recife

Fumaceiro no Presídio Bom Pastor fez parte de procedimento de troca de gerador

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) desmentiu a informação de princípio de incêndio

Reportar Erro
Entrada do Instituto Bom PastorEntrada do Instituto Bom Pastor - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Durante a manhã desta quinta-feira (26), foi registrado um grande sinal de fumaça na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. Entretanto, o caso não se tratou de um princípio de incêndio, mas de parte do processo de troca do gerador da unidade. 

À reportagem da Folha de Pernambuco, que esteve no local, a equipe técnica informou que o antigo gerador estava com problemas e soltava muito combustível ao ser acionado e isso gerava a cortina de fumaça. 

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a informação que se tratava de apenas um processo técnico e desmentiu os rumores. 

Leia também

• Espinheiro: idoso é atingido por tiro durante abordagem da PC a grupo criminoso

• Recife: colisão deixa dois motociclistas e passageiro feridos na BR-101, no Barro

Dessa forma, ao desligarem a energia do local, o antigo gerador disparou e gerou o ocorrido, que já era esperado pelos engenheiros.

Local onde estava o antigo gerador ficou marcado por sinais de fumaça, mas o ocorrido não foi grave Local onde estava o antigo gerador ficou marcado por sinais de fumaça, mas o ocorrido não foi grave | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Ao dissipar a fumaça, os técnicos desativaram o antigo gerador e puderam iniciar a instalação do novo equipamento, que é moderno e mais adequado para realidade da unidade. Não foi necessário a presença do Corpo de Bombeiros no local. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter