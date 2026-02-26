A- A+

Recife Fumaceiro no Presídio Bom Pastor fez parte de procedimento de troca de gerador Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) desmentiu a informação de princípio de incêndio

Durante a manhã desta quinta-feira (26), foi registrado um grande sinal de fumaça na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. Entretanto, o caso não se tratou de um princípio de incêndio, mas de parte do processo de troca do gerador da unidade.

À reportagem da Folha de Pernambuco, que esteve no local, a equipe técnica informou que o antigo gerador estava com problemas e soltava muito combustível ao ser acionado e isso gerava a cortina de fumaça.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a informação que se tratava de apenas um processo técnico e desmentiu os rumores.

Dessa forma, ao desligarem a energia do local, o antigo gerador disparou e gerou o ocorrido, que já era esperado pelos engenheiros.

Local onde estava o antigo gerador ficou marcado por sinais de fumaça, mas o ocorrido não foi grave | Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Ao dissipar a fumaça, os técnicos desativaram o antigo gerador e puderam iniciar a instalação do novo equipamento, que é moderno e mais adequado para realidade da unidade. Não foi necessário a presença do Corpo de Bombeiros no local.

Veja também