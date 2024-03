Fumar para emagrecer funciona? Estudo mostra que tabagismo leva ao acúmulo de gordura no abdômen

A- A+

O hábito de fumar, ainda que comprovadamente prejudicial para a saúde do sistema respiratório a longo prazo, é defendido por alguns pela "ajuda" em não ganhar quilos extras. Um novo estudo, realizado pela Universidade de Copenhage, na Dinamarca, mostra que, independente do tempo de uma pessoa como fumante, o tabagismo está ligado ao aumento da gordura presente no abdômen, especialmente a gordura visceral.

Este tipo de acúmulo de tecido adiposo na região da barriga já foi associado anteriormente a um maior risco de doenças cardíacas, diabetes, derrame e demência.

Pesquisadores do Centro NNF de Pesquisa Metabólica Básica da Universidade de Copenhague utilizaram uma forma de análise estatística chamada randomização mendeliana (MR) para confirmar se existe relação causa e consequência entre fumar e o aumento na gordura abdominal. Foram combinados diversos resultados genéticos de estudos mais antigos sobre exposições ao fumo e medidas de distribuição de gordura corporal (por exemplo, relação cintura-quadril e circunferências de cintura e quadril).

Dentre os fatores analisados na pesquisa estão: quais genes estão ligados aos hábitos de fumar e à distribuição de gordura corporal, se as pessoas com genes associados ao tabagismo tendem a ter diferentes distribuições de gordura corporal naturalmente e, em seguida, levaram em conta outras influências, como o consumo de álcool e o contexto socioeconômico dos dados de participantes.

Desta forma, a equipe conseguiu confirmar a tendência de fumantes terem a ter pesos corporais mais baixos do que os não fumantes, mas que, por outro lado, existe um acúmulo da gordura visceral.

"Este estudo descobriu que começar a fumar e fumar ao longo da vida pode causar um aumento na gordura da barriga, conforme visto pelas medições da relação cintura-quadril. Em uma análise mais aprofundada, nós também descobriram que o tipo de gordura que aumenta é mais provavelmente a gordura visceral, em vez da gordura logo abaixo da pele”, explica Germán D. Carrasquilla, o autor principal da pesquisa.

De acordo com Gérman, a influência do hábito de fumar no acúmulo de gordura no abdômen acontece independentemente de outros fatores, como status socioeconômico ou consumo regular de álcool.

