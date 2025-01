A- A+

Fim das atividades Funase do Cabo de Santo Agostinho encerra as atividades Socioeducandos que estavam na unidade foram realocados para o Case Muribeca, em Jaboatão

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) anunciou, nesta quarta-feira (8), o fechamento do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) do Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com a Fundação, a ação faz parte de um plano estratégico iniciado em 2023 que "incluiu a reordenação dos processos internos, que abrangeu a responsabilização dos envolvidos em irregularidades, a ampliação do efetivo com agentes socioeducativos, a reestruturação de vagas e com a implantação do Programa de Combate à Tortura e Tratamentos Degradantes".

O encerramento das atividades foi uma decisão da gestão atual, que afirmou estar visando alinhar a unidade ao novo modelo socioeducativo do estado.

Ainda de acordo com a Funase, os socioeducandos que estavam na unidade foram realocados para o Case Muribeca, em Jaboatão e, após o fechamento do Case Cabo, a gestão está pensando na utilização do espaço com alcance na socioeducação.

"Encerrar as atividades do Case Cabo de Santo Agostinho é um passo significativo na reestruturação que estamos promovendo na Funase. Nosso compromisso segue firme em promover os direitos humanos, garantir uma integração social mais justa e proporcionar aos jovens um futuro mais digno. Acredito, verdadeiramente, que estamos construindo um sistema mais acolhedor, capaz de apoiar os adolescentes em seu desenvolvimento, oferecendo a eles as ferramentas necessárias para um futuro com mais oportunidades e respeito”, declarou a presidente da Funase, Raissa Braga.

