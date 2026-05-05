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Agressão Funcionária da ONU é afastada do trabalho após agredir atendente em drive-thru no DF O caso aconteceu na madrugada de 1º de maio, Dia do Trabalhador, em uma unidade do McDonald's na Asa Norte, em Brasília

A funcionária do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), identificada como Huíla Borges Klanovich, foi afastada das suas funções após agredir uma atendente de 34 anos em um drive-thru do McDonald’s, na Asa Norte, em Brasília, na madrugada da última sexta-feira (1º).

As imagens do circuito de segurança da rede de fast food foram divulgadas nas redes sociais e mostram o momento em que a mulher agrediu a funcionária em pleno Dia do Trabalhador.

O afastamento foi anunciado pelo UNODC por meio de uma nota nas redes sociais. A mulher é analista de recursos humanos do escritório.

Segundo as informações, Huíla foi colocada em licença enquanto o órgão aguarda pelos desdobramentos da investigação. O caso foi encaminhado para o setor investigativo independente das Nações Unidas, o Escritório de Serviços de Supervisão Interna (OIOS).

A UNODC ainda afirmou que nenhuma violência é tolerada e reitera que todos os funcionários devem cumprir com as regras e regulamentos da ONU.

Agressão

Em depoimento, a analista de recursos humanos disse que havia pedido um lanche sem cebola, mas recebeu o sanduíche com o legume e pediu a troca. No entanto, também exigiu que a atendente se desculpasse pelo acontecido.

Ainda segundo Huíla, a funcionária se recusou, e, em seguida, foi agredida com um tapa no rosto. Após a agressão, a atendente chamou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e as duas foram encaminhadas para a delegacia.

Inicialmente, a funcionária da ONU negou a agressão, mas as imagens da câmera de segurança do local confirmaram o depoimento da vítima.

O caso foi registrado como lesão corporal.



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