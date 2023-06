Funcionária de terceirizada perde diária de trabalho por dançar em show de Alok em Petrolina

A- A+

Uma singela demonstração de felicidade durante o show de Alok no São João de Petrolina foi transformada em revés para Luzimar Santos (@luzimaroficial), trabalhadora de limpeza na área VIP da festa. Apesar de estar trabalhando na limpeza, Luzimar se sentiu à vontade para dançar um pouco, com a vassoura e pá na mão, enquanto uma música de Alok tomava conta do público.



O registro do momento, feito de forma feliz, acabou desaguando em uma penalidade para Luzimar: ela perdeu a diária que recebeu pelo dia do show de Alok. A justificativa? "O pessoal da limpeza tem que ter postura, não é para ficar dançando", justificou a empresa contratante.

O show de Alok, um dos mais aguardados na cidade do Sertão de Pernambuco, foi realizado no último domingo (25). A programação foi gratuita, mas alguns locais ofereceram estrutura de lounge com alguns privilégios (banheiros exclusivos, espaço gourmet, bares promocionais e vista privilegiada do palco). Era em um desses, no Camarote Lounge PNZ, onde Luzimar trabalhava na noite de Alok.

O influenciador Edi Gonçalves (@edigoncalvesof) foi o responsável pela gravação de Luzimar dançando na festa. O vídeo viralizou e, pouco tempo depois, o também influenciador Lucas Cavalcante (@lucascavalvante16) comentou a fatídica decisão da empresa contratante do pessoal da limpeza no dia: Luzimar havia sido obrigada a devolver o dinheiro que trabalhou como penalidade por haver dançado no evento.

"Eu já tinha recebido a diária de R$ 80 do domingo (25). Porém, fui surpreendida com áudios da pessoas responsáveis pelo pagamento, informando que eu tinha que devolver o dinheiro, pois eu não poderia ter dançado", relatou Luzimar ao portal Preto no Branco. “Não estou querendo ganhar mídia e nem dinheiro em cima do que aconteceu. Mas nada justifica o que fizeram, pois só quem sabe o que eu passei sou eu. Mas quero ressaltar que eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta deles”, acrescentou a trabalhadora.

O camarote informou ao portal Preto no Branco que o serviço de limpeza foi terceirizado e que todo o valor acordado com a empresa foi pago. A empresa contratada não foi divulgada.



Após três dias após o ocorrido, o DJ Alok, que comandava o palco no momento da dança de Luzimar, se posicionou:

“Faço questão de te auxiliar no que for preciso. E caso eu volte a fazer show no mesmo evento, quero você dançando comigo no palco. Combinado? Que você nunca perca a alegria! Obrigado pela vibe! Amei seu vídeo, Curtindo!”, escreveu o artista.

