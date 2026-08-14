A- A+

DESVIOS Funcionária de mercado é suspeita de desviar até R$ 500 mil e gastar em casa, carro e tatuagem Polícia aponta que a suspeita fazia depósitos diários de R$ 1 mil a R$ 20 mil

Uma funcionária de 22 anos é suspeita de desviar até R$ 500 mil do caixa de um supermercado em Aparecida de Goiânia (GO) e de dar um Polo zero-quilômetro ao namorado para que ele trabalhasse, mesmo recebendo salário de R$ 3 mil ao mês, informou ao Estadão o delegado Henrique Berocan, responsável pelo caso. Como o nome da mulher não foi divulgado, não foi possível localizar a sua defesa.

Segundo o delegado, os desvios teriam ocorrido ao longo de aproximadamente dois anos, assim que ela conheceu o atual namorado. "Tem mais ou menos dois anos que ela estaria furtando, mesmo o dono confiando demais nela. Ela depositava de R$ 1 mil e R$ 2 mil todo santo dia na conta dela em espécie", disse.

Além do carro, a funcionária teria comprado uma casa nova por meio de ágio - quando uma pessoa assume o valor já investido por outra em um bem financiado -, um iPhone 17 Pro Max e feito uma tatuagem de R$ 5 mil, de acordo com Berocan.

Ela foi presa na noite de segunda-feira (10), suspeita de furtar os valores do supermercado onde trabalhava, no Parque Trindade, mas foi liberada pela Justiça após passar por audiência de custódia.

De acordo com o delegado, após a instalação de um cofre eletrônico no estabelecimento, o dono passou a notar um aumento de cerca de 20% nas divergências dos fechamentos. A investigada era responsável pelo fechamento dos caixas.

No dia do flagrante, ela teria retido aproximadamente R$ 1.428 do valor que deveria ser depositado. A quantia foi confirmada pelas imagens do circuito interno, que mostraram a funcionária retirando cédulas durante o fechamento sem repassá-las ao caixa

Diante das versões contraditórias apresentadas pela suspeita e da confirmação, pelas imagens, da conduta, o proprietário passou a suspeitar que o esquema já vinha ocorrendo havia algum tempo, disse a polícia.

Segundo a polícia, o dono do estabelecimento não conferiu detalhadamente os fechamentos anteriores realizados pela funcionária. Por isso, será feito um levantamento retroativo dos caixas para apurar o prejuízo.

A equipe policial localizou a residência da investigada e efetuou a prisão em flagrante.

Durante a diligência, o companheiro dela teria resistido à entrada dos policiais e ameaçado soltar dois cães da raça rottweiler contra os agentes. A situação foi controlada sem intercorrências. O celular da investigada foi apreendido e será utilizado para auxiliar nas investigações.

Veja também