HOMENAGEM? Funcionárias do Tribunal de Contas do Paraná recebem kit de costura pelo Dia da Mulher Presente chegou a ser compartilhado nas redes oficiais do órgão, mas postagem depois foi apagada

Funcionárias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná foram presenteadas com um kit de costura no Dia Internacional da Mulher, comemorado na sexta-feira. Imagens do presente foram compartilhadas pelas servidoras nas redes sociais. O brinde, que tem linhas, agulhas e uma tesoura gerou críticas na internet e fio apontado como sexista.

Em uma das postagens compartilhadas na internet, uma das mulheres que recebeu o brinde chega a perguntar se a entrega do objeto seria de fato uma homenagem.

"É fã ou hate?", diz a legenda da postagem.

O estojo da cor rosa entregue para as funcionárias, além dos itens de costura, tinha uma mensagem desejando um 'Feliz Dia da Mulher' e a identificação da Associação Beneficente Recreativa Tribunal de Contas. O grupo, mantido pelos próprios servidores do TCE, é presidida por um homem e tem apenas duas mulheres entre os 12 cargos de sua diretoria.

APRENDERAM NADA!



Nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná resolveu homenagear as mulheres que trabalham no Tribunal.



Como? Com um mini-kit de costura.

pic.twitter.com/lf7NIsl3GO — advogato OG (@valneifils) March 8, 2024

O Tribunal de Contas do PR chegou a compartilhar em suas redes sociais a imagem publicada por uma funcionária agradecendo presente, mas depois apagou a postagem. Procurado, OGLOBO não conseguiu contato com o órgão.

