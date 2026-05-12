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Confusão

Funcionário acusa advogado que acompanhava Ed Motta de homofobia: 'Você gosta de mulher?

Cantor presta depoimento na delegacia da Gávea

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Funcionário relata ofensa xenofóbica durante confusão com Ed Motta em restaurante no RioFuncionário relata ofensa xenofóbica durante confusão com Ed Motta em restaurante no Rio - Foto: TV Globo/Reprodução

O barman do restaurante Grado, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, prestou depoimento à Polícia Civil na sexta-feira (8), sobre a confusão envolvendo o cantor Ed Motta e amigos, na madrugada do último dia 3, no estabelecimento. Na condição de vítima, ele acusou um dos integrantes da mesa do artista de homofobia. A briga, motivada por um desentendimento em torno da cobrança da taxa de rolha, é investigado pela 15ª DP (Gávea).

O funcionário contou que o cliente fez algumas perguntas, como quantos anos ele tem de casa e seu time, ao que o barman teria respondido que trabalha no local há sete anos e que não tem clube de preferência. Em seguida, segundo o depoimento, o advogado teria questionado, em tom irônico: "Você gosta de mulher?". Nesse momento, a vítima conta que ficou constrangida com a situação.

Nesse mesmo caso, o suspeito responde por lesão corporal. Ele é investigado por desferir socos e arremessar uma garrafa de vidro de 1,5 litro em direção a outro cliente.

Injúria por preconceito
Ainda em depoimento, o funcionário acusou o cantor Ed Motta de xenofobia. Em meio à confusão, o artista teria dito "vou embora antes que eu faça alguma coisa com um desses paraíbas".

Ao deixar o local, teria acrescentado: "Cambada de paraíba". E, direcionando-se novamente para o funcionário, teria disparado: "Vai tomar no c*, seu filha da p*tá paraíba".

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O barman informou ainda que não foi a primeira vez que foi insultado por Ed Motta. Em outras ocasiões, declarou, o cantor o teria xingado de "babaca" e "cara de bunda". O funcionario disse quando que nunca revidou as ofensas e que acredita que o artista tenha, "nitidamente", a intenção de prejudicar seu trabalho.

Procurada pelo Globo, a defesa de Ed Motta informou que "em nenhum momento houve agressão por parte dele contra qualquer pessoa no episódio do restaurante no Rio de Janeiro". O artista reconheceu que "deixou o local indignado em razão do atendimento que recebeu" e as imagens demonstram "de forma inequívoca" que ele "não teve qualquer participação nos eventos em apuração", uma vez que "já havia saído do estabelecimento", encerra a nota.

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